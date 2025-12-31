Concediul medical se schimbă din 2026: Prima zi NU mai este plătită. Cum se împart costurile între angajat, angajator și stat

Începând cu 1 februarie 2026 și până la 31 decembrie 2027, modul de plată al concediilor medicale se schimbă semnificativ. Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat o ordonanță de urgență care introduce un mecanism temporar de reducere a cheltuielilor din sistemul public de sănătate, dar și un control mai strict asupra acordării concediilor medicale.

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită

Cea mai importantă modificare: prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, iar guvernanții susțin că măsura este una temporară și va fi aplicată în perioada 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027.

Guvernul susține că prin neplătirea primei zile a concediului medical se va face o economie de 950 de milioane de lei la bugetul statului.

„Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Se asigură o flexibilizare a activității pentru ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate fiind acela al cabinetului și nu al medicului.

Printr-o altă prevedere se reglementează posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme și jumătate, pentru a asigura atât funcționarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât și posibilitate unui acces crescut al asiguraților la astfel de servicii.

Pentru anul 2026 distribuția fondului alocat asistenței medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita și de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenței medicale primare pentru anul 2026, care se menține la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Cum se plătea concediul medical până acum (până în 2025)

Până la această modificare, concediul medical era plătit astfel:

Zilele 1–5: plătite de angajator

Din ziua a 6-a încolo: plătite de CNAS, din bugetul FNUASS

Indemnizația standard: 75% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni

Se acorda 100% indemnizație pentru:

cancer

tuberculoză

HIV/SIDA

urgențe medico-chirurgicale

concediu de risc maternal

izolare

Cum se va plăti concediul medical din februarie 2026

Pentru perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, regulile se modifică astfel:

Ziua 1 - NU este plătită - Costul este suportat de angajat. Inclusiv în cazul concediilor medicale care erau plătite integral de stat, prima zi nu se mai plătește.

- NU este plătită - Costul este suportat de angajat. Inclusiv în cazul concediilor medicale care erau plătite integral de stat, prima zi nu se mai plătește. Zilele 2–6 - Sunt plătite de angajator

- Sunt plătite de angajator Din ziua a 7-a până la vindecare sunt plătite de stat, prin CNAS (FNUASS)

Măsura este temporară, dar are impact pentru milioane de angajați

Guvernul precizează că această modificare este temporară, aplicabilă doar până la finalul anului 2027. Totuși, impactul este semnificativ:

angajații pierd o zi de venit la fiecare concediu medical

angajatorii suportă mai multe zile de plată

statul reduce presiunea pe bugetul FNUASS

Control mai strict asupra concediilor medicale

Ordonanța introduce și un mecanism de control extins, aplicat de Casele de Asigurări de Sănătate.

Ce poate verifica CNAS:

documentele medicale care au stat la baza concediului

corectitudinea completării certificatelor

durata concediului raportată la diagnostic

respectarea condițiilor legale

Ce se întâmplă dacă apar nereguli:

concediul medical poate fi anulat

asiguratul nu primește indemnizația

pot fi sesizate:

cabinetele de expertiză a capacității de muncă

Colegiul Medicilor

comisiile de disciplină

Stagiul de asigurare NU se pierde

Chiar dacă prima zi nu este plătită:

perioada contează ca stagiu de asigurare

se menține calitatea de asigurat

drepturile medicale nu sunt afectate

