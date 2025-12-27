Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun

Miriam Bulgaru intră în calificări la Australian Open: Organizatorii turneului Australian Open au anunţat lista jucătoarelor înscrise pentru tabloul calificărilor.

Pe listă este Miriam Bulgaru, în prezent locul 200 WTA. Ea va începe calificările în 12 ianuarie.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) sunt cele trei jucătoare din România care vor fi prezente pe tabloul principal de la Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie).

Pe lista juniorilor se află Matei Todoran, iar la junioare vor evolua Maia Ilinca Burcescu şi Giulia Safina Popa.

În 2025, România a avut șase reprezentante, trei în calificări (Anca Todoni, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru) și trei direct pe tabloul principal (Irina Begu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea).

Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun, cu multe calificări la turnee importante din toată lumea, unde a reușit performanțe remarcabile (cum ar fi la turnee din Austria, Serbia sau Mexic, plus o serie de turnee din România).

