Dosar penal pentru petarde aruncate pe stradă: Un bărbat din Alba este cercetat de polițiști

Dosar penal pentru petarde aruncate pe stradă: La data de 30 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat, pe raza localității Galda de Jos, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Alba Iulia, care ar fi folosit mai multe petarde pe care le-ar fi aruncat pe stradă.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, efectuate fără drept.

Vă reamintim că, din acest an, pot fi folosite doar articolele pirotehnice care nu pot răni pe nimeni. Articolele pirotehnice din categoriile P1 și T1, respectiv petardele, pocnitorile și cele de scenă, sunt interzise publicului larg.

Artificiile de brad, bețișoarele bengale, pocnitorile mici pentru petreceri sau granulele scânteietoare pot fi achiziționate de publicul larg.

