LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor

Ultima ședință de Consiliu Local la Alba Iulia are loc marți, 30 decembrie, de la ora 13.00. Consilierii locali au de supus la vot 44 de proiecte de hotărâre.

Printre cele mai importante se află noile taxe și impozite locale pe anul 2026, la Alba Iulia, dar și alte proiecte, parte din ele în zona administrativă.

Ședința se desfășoară cu prezență fizică, în sala de ședințe a Consiliului Local Alba Iulia, iar în caz de forță majoră cu participarea consilierilor locali, pe platforma online ZOOM.

Lista de proiecte care intră la vot în Consiliul Local

Proiect de hotărâre nr. 435/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026. Proiect de hotărâre nr. 433/2025 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu luna ianuarie 2026. Proiect de hotărâre nr. 428/2025 privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav cu asistent personal, pentru anul 2026. Proiect de hotărâre nr. 449/2025 privind modificarea organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 429/2025 privind acordarea normei de hrană personalului poliției locale din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a municipiului Alba Iulia pentru anul 2026. Proiect de hotărâre nr. 450/2025 privind participarea Municipiului Alba Iulia, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Personal Protective Equipment for Informed Democratic Action”, acronim PPE4InfoDem, finanțat prin Programul CERV. Proiect de hotărâre nr. 446/2025 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Co-creating Madeira’s Climate-Adapted Future with Novel Technology Schemes”, CoNTec, finanțat în cadrul programului European Urban Initiative (EUI). Proiect de hotărâre nr. 443/2025 privind participarea Municipiului Alba Iulia, în calitate de partener, în cadrul proiectului „YOUth SPACE LINK”, finanțat prin Programul Interreg URBACT IV. Proiect de hotărâre nr. 431/2025 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Transforming European Food Systems: Sustainability, Equity, Governance and Resilience as core elements”, acronim TrueFoods, finanțat în cadrul programului European Driving Urban Transitions. Proiect de hotărâre nr. 445/2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 45 din 11.02.2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – Bloc A1-A2”. Proiect de hotărâre nr. 448/2025 privind aprobarea documentației faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODIFICAREA TEMEI DE PROIECTARE PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR LA A.C., nr. 169/2021 – EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE, zona Emil Racoviță, străzile Emil Racoviță, Hațeg, Victor Babeș, Arieșului – Municipiul Alba Iulia”. Proiect de hotărâre nr. 456/2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „DEZVOLTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA PRIN INSTALAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE AFIȘAJ ÎN STAȚIILE DE ÎMBARCARE CĂLĂTORI”. Proiect de hotărâre nr. 459/2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza PT, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE 5 TRONSOANE – tip B2, B3, B4 – Cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia”. Proiect de hotărâre nr. 413/2025 privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului Extindere rețele electrice de distribuție pe strada Coasta Curată, municipiul Alba Iulia, județul Alba și aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Proiect de hotărâre nr. 414/2025 privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului Extindere rețele electrice de distribuție pe străzile Spiru Haret, Iris și Nemesis, municipiul Alba Iulia și aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Proiect de hotărâre nr. 417/2025 privind ajustarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Alba Iulia nr. 142804/09.12.2024. Proiect de hotărâre nr. 418/2025 privind ajustarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe domeniul public al Municipiului Alba Iulia nr. 149825/20.12.2024. Proiect de hotărâre nr. 444/2025 privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 434/2025 privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 424/2025 privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 416/2025 privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 412/2025 privind atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de teren aferentă unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 451/2025 privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a unui teren aferent casei de locuit situat în Alba Iulia, str. Eleșteului nr. 6, jud. Alba. Proiect de hotărâre nr. 458/2025 privind propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a unui teren aferent casei de locuit situat în Alba Iulia, str. Almașului nr. 10, jud. Alba. Proiect de hotărâre nr. 420/2025 privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia – domeniul public. Proiect de hotărâre nr. 419/2025 privind acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia – domeniul public. Proiect de hotărâre nr. 447/2025 privind luarea la cunoștință a declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate, aprobarea preluării și înscrierii dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Napoca. Proiect de hotărâre nr. 430/2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Ocolului Silvic Sebeș R.A. Proiect de hotărâre nr. 432/2025 privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase „pe picior”, producția anului 2026, pentru masa lemnoasă ce se valorifică prin licitație sau negociere din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Municipiul Alba Iulia. Proiect de hotărâre nr. 442/2025 privind însușirea Proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiștile din Municipiul Alba Iulia, județul Alba. Proiect de hotărâre nr. 436/2025 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 493/23.12.2024 de aprobare a vânzării unei locuințe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Ilit, nr. 3, bl. B, et. 2, ap. 15, jud. Alba. Proiect de hotărâre nr. 437/2025 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare. Proiect de hotărâre nr. 438/2025 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului comercial nr. 4 situat în Alba Iulia, Piața Agroalimentară Centru. Proiect de hotărâre nr. 439/2025 privind aprobarea încetării prin acordul părților a contractului de asociere nr. 60.393/2011 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Non-Guvernamentală Maria Beatrice. Proiect de hotărâre nr. 440/2025 privind aprobarea suspendării executării contractului de închiriere nr. 84.261/2025 încheiat între Municipiul Alba Iulia și I.I. Mărăuță Radu Constantin. Proiect de hotărâre nr. 441/2025 privind aprobarea suspendării executării contractului de închiriere nr. 35.035/2025 încheiat între Municipiul Alba Iulia și S.C. Fabrica de Amintiri S.R.L. Proiect de hotărâre nr. 453/2025 privind aprobarea documentației P.U.D. pentru construire locuință unifamilială, împrejmuire, anexe (filigorie și piscină), municipiul Alba Iulia, str. Vidra, nr. 54. Proiect de hotărâre nr. 454/2025 privind aprobarea documentației P.U.D. pentru construire locuințe colective cu spații comerciale la parter și racordare la utilități, municipiul Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 20H. Proiect de hotărâre nr. 455/2025 privind aprobarea documentației P.U.D. pentru construire locuință semicolectivă cu 6 unități de locuit, municipiul Alba Iulia, str. Mircea Eliade, nr. 49. Proiect de hotărâre nr. 457/2025 privind aprobarea documentației P.U.D. pentru modernizare imobil spălătorie auto existentă prin amenajare boxe, amenajare cameră tehnică și amenajare spațiu public adiacent, municipiul Alba Iulia, str. Crișan, nr. 23A. Proiect de hotărâre nr. 369/2025 privind aprobarea documentației P.U.Z. pentru modificare reglementări urbanistice în vederea construirii unei arhive și centru de date pentru servicii de tehnologia informației și de comunicații, municipiul Alba Iulia, str. Poiana Rusca, nr. 2, jud. Alba. Proiect de hotărâre nr. 452/2025 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în perioada ianuarie – martie 2026.



De asemenea ordinea de zi a mai fost suplimentată cu încă două proiecte: Regulamentul de funcționare a parcării de pe strada Arnsberg și contractul de comodat dintre Primăria Alba Iulia și ADR Centru.

