Bărbat din Cetatea de Baltă, cu dosar penal pentru alcool la volan. Unde a fost oprit de polițiști

Un bărbat din Cetatea de Baltă s-a ales cu dosar penal după ce a condus sub influența alcoolului. Acest a fost identificat în trafic, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12/13 septembrie, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Morii din localitatea Jidvei, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News