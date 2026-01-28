Bărbat din Cugir, reținut de polițiști după ce a furat o sticlă cu alcool dintr-un magazin din oraș

Un bărbat din Cugir a fost reținut de polițiști după ce a furat o sticlă cu alcool dintr-un magazin din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 ianuarie 2026, polițiștii din Cugir au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 27 ianuarie 2026, bărbatul ar fi pătruns în incinta unui magazin alimentar de pe raza orașului Cugir, în timpul programului de funcționare, și ar fi sustras o sticlă de băutură spirtoasă.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.