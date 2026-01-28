Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni într-un dosar de corupție după mai multe angajări în unitatea medicală

O serie de percheziții au loc miercuri, 28 ianuarie, la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Este vorba despre mai multe percheziții realizate de polițiști sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Din primele informații perchezițiile privesc fapte de corupție în interiorul spitalului. Perchezițiile sunt realizate de polițiștii de la trupele speciale din Alba, alături de jandarmi ai brigăzii din Târgu Mureș.

Potrivit unor surse alba24.ro, perchezițiile au loc la sediul spitalului, dar și în mai multe locații din oraș. Sursele alba24.ro susțin că perchezițiile ar avea loc în urma unor concursuri de angajări în unitatea medicală.

Din câte se pare sunt vizate de percheziții persoane din conducerea unității medicale, dar și persoane care ar fi participat la concursurile de angajare.

Sursele alba24.ro susțin că la momentul realizării concursurilor și după ce acestea au avut loc, la nivelul orașului Câmpeni au apărut mai multe zvonuri legate de fraudarea acestora.

La momentul redactării acestei știri nimeni nu are voie să intre sau să iasă din unitatea medicală.

Ce spun procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție.

În cursul zilei de 28 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organe de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții domiciliare în 10 locații situate pe raza județului Alba, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul fiind domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, organele de urmărire penală beneficiază de sprijin din partea Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba și a Grupării de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

știre în curs de actualizare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News