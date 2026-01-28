Connect with us

Eveniment

Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni într-un dosar de corupție după mai multe angajări în unitatea medicală

Publicat

acum 7 minute

O serie de percheziții au loc miercuri, 28 ianuarie, la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Este vorba despre mai multe percheziții realizate de polițiști sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. 

Din primele informații perchezițiile privesc fapte de corupție în interiorul spitalului. Perchezițiile sunt realizate de polițiștii de la trupele speciale din Alba, alături de jandarmi ai brigăzii din Târgu Mureș. 

Potrivit unor surse alba24.ro, perchezițiile au loc la sediul spitalului, dar și în mai multe locații din oraș. Sursele alba24.ro susțin că perchezițiile ar avea loc în urma unor concursuri de angajări în unitatea medicală.

Din câte se pare sunt vizate de percheziții persoane din conducerea unității medicale, dar și persoane care ar fi participat la concursurile de angajare.

Sursele alba24.ro susțin că la momentul realizării concursurilor și după ce acestea au avut loc, la nivelul orașului Câmpeni au apărut mai multe zvonuri legate de fraudarea acestora.

La momentul redactării acestei știri nimeni nu are voie să intre sau să iasă din unitatea medicală.

Ce spun procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție.

În cursul zilei de 28 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organe de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții domiciliare în 10 locații situate pe raza județului Alba, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul fiind domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, organele de urmărire penală beneficiază de sprijin din partea Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba și a Grupării de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

știre în curs de actualizare.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 minute

Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni într-un dosar de corupție după mai multe angajări în unitatea medicală
bani pensii
Economieacum 24 de minute

Pensia anticipată în 2026: cu câți ani mai devreme se poate ieși la pensie, condiții, acte necesare. Cât scade venitul lunar
Cugiracum 54 de minute

Bărbat din Cugir, reținut de polițiști după ce a furat o sticlă cu alcool dintr-un magazin din oraș
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 16 ore

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 24 de minute

Pensia anticipată în 2026: cu câți ani mai devreme se poate ieși la pensie, condiții, acte necesare. Cât scade venitul lunar
Economieacum 22 de ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum o zi

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 2 zile

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 14 ore

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Evenimentacum 2 zile

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

28 ianuarie: Ziua Europeană a Protecției Datelor. Ce să eviți online pentru siguranța datelor personale
WhatsApp
Evenimentacum o zi

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 minute

Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni într-un dosar de corupție după mai multe angajări în unitatea medicală
Evenimentacum 2 zile

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 21 de ore

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 3 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie