Bărbat din Cugir, suspectat că a condus băut și sub influența substanțelor psihoactive, în prima zi după Revelion. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, incidentul s-a produs la data de 1 ianuarie 2025, în jurul orei 09.30.

Polițiștii rutieri din orașul Cugir au oprit pentru control, pe DJ 704, pe centura ocolitoare a localității Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din Cugir.

Reprezentanții IPJ Alba au anunțat că în urma testării conducătorului cu aparatura din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

De asemenea, a rezultat o valoare de 0,42 mg /l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News