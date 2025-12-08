Bărbat din Gârda de Sus, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 52 de ani din Gârda de Sus este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 19:00, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DC 162, pe raza localității Gârda de Sus, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din Gârda de Sus.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

