Bărbat din Ocna Mureș, trimis în judecată pentru viol. A abuzat-o de cel puțin 120 de ori, timp de patru ani, pe fiica concubinei

Stelian R., un bărbat din Ocna Mureș, a fost recent trimis în judecată pentru viol. Victimă a bărbatului este chiar fiica minoră a fostei sale concubine. În data de 22 ianuarie 2026, magistrații Judecătoriei Aiud au dat undă verde în dosar.

Mai exact, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Bărbatul se află în arest preventiv încă de la momentul aflării ororilor comise de acesta.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, minora alături de mătușa sa au mers la poliție și au raporat ororile pe care fata le-a îndurat de-a lungul timpului.

Mai exact acesta din câte se pare a raportat faptele comise unor polițiști din județul Târgu Mureș. Din câte se pare minora nu mai locuia în satul din Ocna Mureș, de aproximativ trei săptămâni. Fata le-a spus oamenilor legii că în casa în care locuita alături de mama sa și de concubinul acesteia a fost violată de către bărbat.

În documentul instanței este scris faptul că ororile la care a fost supusă minora au avut loc pe parcursul a aproximativ patru ani, în locuința din satul din Ocna Mureș.

În total, anchetatorii au stabilit că minora a fost violată de cel puțin 120 de ori de către bărbat.

Deoarece mama fetei nu s-a constituit parte civilă în dosar, procurorii au intervenit și au decis să ceară daune morale în valoare de 36.000 de euro. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News