Bărbat din Săsciori, după gratii. Pentru ce a fost condamnat la un an de închisoare

Un bărbat din Săsciori a ajuns după gratii. Acesta a fost condamnat la închisoare pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 24 septembrie, polițiștii din Săsciori au depistat și reținut un bărbat de 57 de ani, din localitatea Săsciori. Acesta este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 24 septembrie 2025, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 2 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

