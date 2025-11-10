Eveniment
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, la primele ore ale dimineții. Unde a fost oprit
Un bărbat din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, duminică dimineața, pe o stradă din Teiuș.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2025, în jurul orei 07:45, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Decebal din orașul Teiuș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
