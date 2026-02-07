Connect with us

Doi turiști maghiari au fugit din calea unui urs la Rimetea și s-au blocat pe munte. Au intervenit Salvamont Alba și Jandarmeria

Publicat

acum 31 de secunde

Doi turiști maghiari au fugit sâmbătă din calea unui urs la Rimetea și s-au blocat pe munte. A fost alertat Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Alba, care s-a deplasat în zonă pentru a-i recupera. 

De asemenea, au fost anunțați jandarmii montani, pentru protejarea zonei în cazul în care animalul s-ar întoarce.

”Intervenție a SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba, în cooperare cu un echipaj al Jandarmeriei Montane, pentru evacuarea a doi turiști maghiari în zona Piatră Secuiului, după ce aceștia s-au autoevacuat din calea unui urs, într-o zonă de abrupt de unde nu au mai putut ieși.

Echipele au ajuns la cei doi turiști, i-au extras din zona de abrupt și au început coborârea spre comuna Rimetea în siguranță!” au transmis salvamontiștii.

