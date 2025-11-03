Bărbat din Sebeș, prins băut la volan. Este cercetat de polițiști

Un bărbat de 54 de ani din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut pe o stradă din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data 2 noiembrie 2025, în jurul orei 23:50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Viilor din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

