Bărbat din Sebeș, prins în timp ce conducea fără permis. Este cercetat de polițiști

Un bărbat de 41 de ani din Sebeș a fost depistat de polițiști în Petrești, în timp ce conducea o mașină, deși nu deține permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 decembrie 2025, în jurul orei 16:30, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Oituz din localitatea Petrești, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

