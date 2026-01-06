Connect with us

Bărbat din Șibot, condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor. Cât va sta după gratii

Publicat

acum O oră

Un bărbat din comuna Șibot a ajuns după gratii. Acesta este condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor.

Potrivit IPJ Alba, luni, 5 ianuarie, polițiștii Postului de Poliție Horea au depistat și reținut un bărbat de 28 de ani, din comuna Șibot, județul Alba.

Acesta este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 5 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, în vederea executării pedepsei.

