Cugir
Bărbat din Șibot, condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor. Cât va sta după gratii
Un bărbat din comuna Șibot a ajuns după gratii. Acesta este condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor.
Potrivit IPJ Alba, luni, 5 ianuarie, polițiștii Postului de Poliție Horea au depistat și reținut un bărbat de 28 de ani, din comuna Șibot, județul Alba.
Acesta este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 5 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor.
Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, în vederea executării pedepsei.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.