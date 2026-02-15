Bărbat din Șpring, REȚINUT de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism, băut și fără permis

Un bărbat de 37 de ani din Șpring a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere și fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Șpring, județul Alba, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis de conducere.

În noaptea 14/15 februarie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Șpring, autoturismul condus de bărbatul de 37 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,23 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mai mult, din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere.

