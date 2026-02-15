Amenzi pentru șoferii care conduc mașini cu numerele de înmatriculare murdare. Sancțiunile prevăzute de Codul rutier

Amenzi pentru șoferii care conduc mașini cu numerele de înmatriculare murdare. Șoferii care conduc autovehicule ale căror plăcuțe de înmatriculare sunt murdare sau acoperite de noroi, gheață sau zăpadă, astfel încât numerele nu pot fi citite, riscă amenzi de sute de lei.

Menținerea plăcuțelor de înmatriculare curate nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru siguranța rutieră și identificarea corectă a vehiculelor în trafic.

Potrivit Codului rutier (OUG 195/2002), conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zăpada de natura a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare este sancționată cu amendă prevăzută în clasa I de sancțiuni (2 sau 3 puncte-amendă).

Astfel, având în vedere că valoarea unui punct-amendă este în prezent de 202,5 lei (calculat la 5% din salariul minim brut pe țară de 4.050 lei), șoferii pot primi o amendă de 405 sau 607,5 lei.

Aceeași amendă o pot primi și șoferii care conduc un vehicul pe ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare.

Obligațiile conducătorilor auto

Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului rutier, șoferii sunt obligați să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii.

De asemenea, încărcătura vehiculului trebuie să fie așezată și, la nevoie, fixată astfel încât să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu.

