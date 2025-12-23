Sancțiuni pentru medicii care răspândesc informatii false. Lege adoptată la Senat

Sancțiuni pentru medicii care răspândesc informatii false: Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancționarea medicilor care răspândesc în spațiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică.

S-au înregistrat 79 voturi ”pentru”, 38 ”împotrivă” și 2 abțineri.

Propunerea legislativă modifică și completează în acest sens Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

”Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medical și a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale CMR”, prevede proiectul adoptat.

De asemenea, actul normativ prevede că răspândirea, de către un medic, în spațiul public, prin orice mijloace, a unor informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică, se sancționează cu interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de la o lună la un an, la prima abatere, și cu retragerea calității de membru al CMR, la a doua abatere.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PSD, în ultimii ani, s-a constatat o creştere alamantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit infomaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenţie, infomaţii care contravin dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi intemaţional.

„Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu”, explică parlamentarii.

Inițiatorii susțin că medicul „antivaccinist” aduce prejudicii majore actului medical şi imaginii breslei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News