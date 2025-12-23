Bărbat reținut după ce și-a sunat fosta iubită. Polițiștii din Alba, toleranță zero pentru încălcarea ordinelor de protecție

Polițiștii din Alba transmit că nu tolerează încălcarea ordinelor de protecție. Un bărbat a fost reținut după ce și-a sunat fosta iubită.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 decembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în data de 21 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și ar fi apelat-o pe fosta sa parteneră, în vârstă de 35 de ani, încălcând măsura dispusă de a nu lua legătura, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu aceasta.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Astfel, polițiștii din Alba transmit că au toleranță zero pentru încălcarea ordinelor de protecție. Un alt bărbat a fost reținut luni, 22 decembrie.

Astfel, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 22 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și s-ar fi deplasat la la domiciliul fostei sale partenere, în vârstă de 41 de ani.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

