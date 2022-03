Bărbaţii între 18 şi 60 de ani intră în rezerva generală în caz de război. Proiect de lege inițiat de Guvern

Orașul Sumî a fost lovit de mai multe rachete, pe timp de noapte. Sumî este unul dintre orașele în care reprezentații Moscovei au declarat că în data de 8 martie, vor înceta atacurile de la ora 10:00, ora Moscovei (07:00 GMT), pentru evacuarea civililor. Orașele în care atacurile vor înceta sunt: Kiev, Sumî, Harkov, Cernigov şi Mariupol, conform unei declaraţii a Ministerului Apărării de la Moscova citate de agenţiile de presă ruse.

Potrivit Nexta, au fost bombardate mai multe zone rezidențiale, fiind ucisi civili, inclusiv minori.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city. There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

De asemenea, într-un bombardament asupra orașului Kharkiv un adăpost de animale a fost lovit. În urma atacului mai mulți câini au fost uciși sau răniți.

During an air raid on #Kharkiv, one of the shells hit the animal shelter. According to volunteers, five enclosures were destroyed, five dogs died under the debris, about six were injured, and five other animals escaped. The center had a total of 293 dogs. pic.twitter.com/nX1mD7JrBh — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Ministerul Apărării a anunțat că armata rusă și-a încetinit avansul. Kievul este bine apărat au mai precizat aceștia, iar în suburbiile orașului Mykolaiv sunt lupte defensive.

De asemenea aceștia mai atrag atenția că soldații încalcă orice regulă a tratatului umanitar pe timp de război. Aceștia atacă civili, fac tâlhării, acțiuni violente asupra cetățenilor sau dau foc la diverse clădiri.

Rusia se aşteaptă ca o nouă rundă de negocieri cu Ucraina să aibă loc într-un viitor „foarte, foarte apropiat”, a declarat luni la televiziunea de stat rusă negociatorul rus Leonid Sluţki, după ce o a treia rundă de discuţii s-a încheiat luni seara în Belarus, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Următoarea rundă, a patra, se va desfăşura în Belarus în viitorul foarte, foarte apropiat”, a spus Sluţki, adăugând că nu va menţiona deocamdată date exacte. „Se va stabili, poate mâine”, a afirmat negociatorul rus.

Primii legionari care au ajuns în Ucraina au intrat deja în luptă. Mai multe poze cu aceștia au fost postate pe Twitter de NEXTA.

Principalele momente ale zilei de luni

Avertisment ONU: „Putin are un plan de distrugere și terorizare a Ucrainei. Lumea trebuie să fie pregătită pentru un drum foarte lung”

„Dacă ultimele două săptămâni ne-au arătat ceva, este că poporul ucrainean nu va renunța. Și mulți ruși înșiși, inclusiv mulți soldați ruși, nu vor acest război”, a spus Linda Thomas-Greenfield la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, potrivit CNN.

„Am avertizat Moscova de săptămâni întregi că, în cele din urmă, Rusia va fi mai slăbită, nu mai puternică, după declanșarea acestui război. Acest lucru se dovedește deja adevărat. Întrebarea este cât de multă devastare este dispus să provoace președintele Putin pentru această enormă greșeală.”, a spus Thomas-Greenfield.

Thomas-Greenfield a declarat că orașele ucrainene sunt „sub asediu, sub bombardamente rusești necruțătoare. Spitalele rămân fără provizii, alimentele sunt în scădere, iar numărul victimelor civile crește, în timp ce grupurile cele mai vulnerabile – cei cu dizabilități, bătrânii, copii – continuă să suporte greul suferinței. Am mai văzut asedii, de la Leningrad la Alep. Acestea sunt tragedii de proporții imense”, a mai precizat Ambasadorul SUA.

Macron: Nu cred că va exista o soluţie reală negociată între Moscova și Kiev. Războiul va continua

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că nu crede că poate fi negociată o „soluţie reală” între Moscova şi Kiev pentru a pune capăt conflictului din Ucraina „în zilele şi săptămânile următoare”, ceea ce înseamnă că războiul „va continua”, relatează AFP.

Rusia a provocat distrugeri de 10 miliarde de dolari infrastructurii ucrainene

Invazia rusă a produs infrastructurii din Ucraina daune evaluate la circa 10 miliarde de dolari, a declarat luni ministrul de resort, Oleksander Kubrakov, citat de Reuters.

În comentarii televizate, ministrul ucrainean al infrastructurii a precizat că bilanţul include datele adunate până duminică, 6 martie şi a adăugat că „majoritatea structurilor vor fi reparate într-un an, iar cele mai dificile – în doi ani”.

A fost a treia sesiune de negocieri între cele două state, iar rușii au spus că nu vor mai face alte revendicări. Ce revendicări au avut:

recunoașterea regiunii anexate Crimeea ca fiind teritoriu rus

recunoaşterea independenţei regiunilor separatiste ucrainene Doneţk şi Lugansk şi neutralitatea Ucrainei din punct de vedere militar.

în Constituţia Ucrainei să fie introdusă o clauză clară prin care să existe garanţii că ţara nu va adera la NATO.

Un soldat și-a cerut iubita de nevastă, iar video-ul a devenit viral pe internet.

To understand this video, you have to watch until the end. pic.twitter.com/SWTNfywcZD — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Unul dintre cele mai afectate orașe de către război este Maripol, oraș aflat sub asediu, fără apă și energie electrică, situația este din ce în ce mai dificilă. Autoritățile

ucrainene vorbesc despre o ofensivă puternică pregătită pentru capitala Kiev. Acolo, o tentativă de evacuare a celor circa 200.000 de civili a eşuat; pentru aceasta, ruşii şi ucrainenii s-au acuzat reciproc, după ce la a doua rundă de negocieri desfăşurată joi conveniseră crearea de culoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele de luptă.

Ucraina a cerut mai multe ajutoare și sancțiuni pentru Rusia.

Rușii nu au respectat armistițiul pentru culoare de civili.

Liniile frontului în Ucraina au înregistrat puţine schimbări în ultimele 24 de ore, în a 12-a zi a invaziei ruse, în pofida bombardamentelor intense.

Capitala Kiev este în continuare sub controlul armatei ucrainene, la fel şi Harkov, al doilea cel mai mare oraş al ţării, dar peste 900 de localităţii din ţară nu au apă şi electricitate, relatează luni agenţiile AFP şi EFE.

Makariv: Cel puţin 13 civili, ucişi într-un atac aerian asupra unei fabrici de pâine

Is a bakery a strategic military object? For russian aggressors 🇷🇺 in #Ukraine it is🤬😡😠 13 people were killed, and many 🤕 injured 😭 in #Makarov How many more lies will we hear from 🇷🇺 invaders? But the truth stands out clear – this is the genocide of #Ukrainian🇺🇦 people! pic.twitter.com/tRYTTDcmfO — Marika 🇺🇦💙💛 (@MariiaLviv) March 7, 2022

Cadavrele a 13 civili au fost scoase din moloz după un atac aerian lansat luni asupra unei fabrici de pâine în oraşul ucrainean Makariv din regiunea Kiev, au anunţat serviciile locale de urgenţă într-un comunicat difuzat online, relatează Reute

Autorităţile oraşului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, au declarat că 133 de civili au fost ucişi, dintre care cinci copii, de la începutul invaziei ruse, informează luni dpa

Doi cardinali catolici urmează să sosească în Ucraina în următoarele zile pentru a oferi sprijin umanitar ţării afectate de invazia rusă, a anunţat luni Vaticanul

Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat luni „cinismul moral şi politic” al lui Vladimir Putin, care propune culoare umanitare locuitorilor din mai multe oraşe din Ucraina pentru „a-i duce în Rusia”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: acţiunile militare ruse vor înceta „într-o clipă” dacă Ucraina îndeplineşte mai multe condiţii: să înceteze

rezistenţa, să îşi modifice Constituţia pentru a recunoaşte anexarea Crimeei de către Rusia şi să recunoască independenţa republicilor separatiste Doneţk şi Lugansk.

O rută de evacuare din Mariupol era „minată”, a afirmat Crucea Roşie internaţională luni, după eşuarea unor tentative pentru evacuarea de civili din acest port asediat din sud-estul Ucrainei, Kievul şi Moscova acuzându-se reciproc de încălcarea condiţiilor de evacuare, informează AFP

În jur de 2000 de cetățeni au fost evacuați din orașul Irpen.

⚡️2000 people were evacuated from Irpen, including 200 children – Ministry of Internal Affairs „Rescued 2,000 people: the police together with the military and local authorities evacuated people from the city of #Irpen,” the Interior Ministry said. pic.twitter.com/Mrs0xzGny7 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Luptele între trupele ruse şi armata ucraineană s-au intensificat în ultimele ore în jurul Kievului

Evacuarea cetățenilor ucraineni spre Rusia – ”complet imorală”

tatul Major al armatei ucrainene a anunţat că trupele ruse se pregătesc să ia cu asalt capitala Kiev. Trupele ruse „încearcă să obţină un avantaj tactic pentru a ajunge la periferia estică a Kievului, prin cartierele Brovarski şi Borispil”.

Netflix a oprit toate serviciile în Rusia. Netflix şi-a suspendat serviciile în Rusia, a anunţat duminică un purtător de cuvânt al companiei.

La începutul acestei săptămâni, Netflix a oprit temporar toate proiectele şi achiziţiile în Rusia.”Având în vedere circumstanţele de pe teren, am decis să ne suspendăm serviciul în Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Netflix.

Netflix declarase anterior că nu intenţionează să adauge canale de stat la serviciul său din Rusia, în pofida unui regulament care ar impune distribuirea de canale susţinute de stat.

„Un număr relativ mare de echipament (militar) rusesc şi de trupe ruse sunt concentrate în apropierea Kievului”, a declarat la televiziunea ucraineană consilierul Ministerului de Interne, Vadim Denisenko, citat de ziarul online Ukrainska Pravda

A avut loc o explozie puternică la Luhansk un depozit de petrol a luat foc.

Peste 100 de muncitori de la centrala nucleară de la Cernobîl ținuți ostateci de 12 zile

Mai mult de 100 de muncitori de la centrala nucleară de la Cernobîl, locul celui mai grav dezastru nuclear în 1986, sunt blocaţi acolo de 12 zile, neputând să plece, după ce forţele ruseşti au capturat instalaţia în prima zi a invaziei.

Din cauză că muncitorii nu ştiu cât timp vor rămâne acolo, ei se limitează la o masă pe zi (pregătită de bucătari care sunt şi ei blocaţi), iar mâncarea se spune că este de bază – în principal pâine şi terci.

Rusia se pregătește să se deconecteze de la internetul global în 3 zile

Rusia pregătește un plan de deconectare de la internetul global până pe 11 martie, scrie Il Fatto Quotidiano, citat de Rador. Din punct de vedere tehnic, conform documentelor transmise de minister „autorităților executive federale și autorităților executive ale Federației Ruse”, li se cere „verificarea accesului la conturile personale ale administratorilor domeniilor site-urilor publice pe Internet, actualizarea și (sau) utilizarea unor parole mai complexe „cu” adăugarea de factori de autentificare pentru utilizatori”, mutarea transmisiilor către serverele DNS situate în Federația Rusă şi ștergerea tuturor codurilor Javascript descărcate din surse din străinătate.

Preşedintele Vladimir Putin a anunţat luni că nu va trimite recruţi sau rezervişti să lupte în Ucraina, asigurând că ofensiva este realizată de profesionişti care îndeplinesc obiectivele stabilite, transmite AFP.

„Vreau să subliniez faptul că soldaţii care efectuează serviciul militar nu participă şi nu vor participa la lupte. De asemenea, nu va exista nicio recrutare suplimentară a rezerviştilor”, a afirmat preşedintele Putin într-un discurs televizat, cu ocazia sărbătoririi zilei internaţionale a femeii, pe 8 martie.

„Obiectivele stabilite sunt implementate doar de militari profesionişti. Sunt sigur că ei asigură în mod eficient securitatea şi pacea poporului rus”, a continuat liderul de la Kremlin

Rusia a ameninţat că va tăia gaze naturale către Europa prin conducta Nord Stream 1

Rusia a ameninţat că va tăia aprovizionarea cu gaze naturale către Europa prin conducta Nord Stream 1, ca parte a răspunsului său la sancţiunile impuse în urma invaziei Ucrainei, o mişcare care ar putea accentua turbulenţele de pe pieţele energetice şi ar putea duce la creşterea preţurilor de consum, transmite Bloomberg.

General-maior al Armatei Ruse a fost ucis lângă Harkov

Generalul-maior al Armatei Ruse a fost ucis lângă Harkov, după ce grupul de blindate în care se afla a fost lovit de o rachetă lansată dintr-o dronă ce aparține rezistenței ucrainene.

În timpul luptei de lângă Harkov, Vitali Gerasimov, un lider militar rus, general-maior, șef de stat major și prim-adjunct al comandantului Armatei 41 a Districtului Militar Central al Rusiei, a fost ucis. Un număr de ofițeri superiori ai armatei ruse au fost, de asemenea, uciși și răniți.

Ucraina stă pe rezerve colosale de gaz pe care Putin le vrea

Ucraina are rezerve uriașe de gaz care nu au fost explotate. În afara Rusiei, Ucraina deține astăzi a doua cea mai mare rezerve de gaz cunoscute din Europa. La sfârșitul anului 2019, rezervele cunoscute ucrainene se ridicau la 1,09 trilioane de metri cubi de gaze naturale, pe locul doi după resursele cunoscute ale Norvegiei de 1,53.

UE are interesul ca aceste rezerve să fie exploatate, pentru a reduce dependența de Rusia, în timp ce Putin nu își dorește acest lucru, ba mai mult vrea să pună mâna pe rezervele de gaz.

