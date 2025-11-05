Connect with us

Eveniment

Bătaie în familie, după un parastas în Munții Apuseni, tranșat în instanță. Doi frați și o soră vor da explicații judecătorilor

Publicat

acum O oră

Doi bărbați și o femeie, frați între ei, vor da explicații în fața instanței din Câmpeni, după ce s-au bătut. Mai exact cei trei s-au luat la bătaie după ce au participat la un parastas. 

Deși scandalul s-a petrecut la sfârșitul anului 2023, dosarul a trecut abia de cameră preliminară în data de 29 octombrie 2025. 

Mai exact, în data de 23 noiembrie 2023, cei trei au participat alături de mai multe rude la o slujbă de parastas pentru mama lor, la biserica din Poiana Vadului.

Apoi după slujbă s-au decis să meargă la casa defunctei, au notat magistrații. Acolo a izbucnit scandalul.

Potrvit anchetatorilor, ”femeia a ieşit din locuinţă și l-a îmbrâncit pe unul dintre frați care avea în ambele mâini plase cu prăjituri, suc și cozonac și avea intenţia de a se deplasa la parterul locuinţei, în bucătărie unde se afla fratele lor”.

Apoi au început să se lovească reciproc. La un moment dat, ”femeia a fost împinsă și a căzut peste o masă care se afla pe terasa locuinței”, au mai notat magistrații.

Femeia a avut nevoie de șase, șapte zile de îngrijiri medicale.

În data de 29 octombrie, magistrații au dat undă verde în dosarul pentru violență în familie. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Furt la Judecătoria Câmpeni: Un bărbat, trimis în judecată după ce a furat un telefon chiar în interiorul instanței
Actualitateacum 37 de minute

ANRE a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024–2033
Evenimentacum O oră

Bătaie în familie, după un parastas în Munții Apuseni, tranșat în instanță. Doi frați și o soră vor da explicații judecătorilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

VIDEO: Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară. Au fost aduse primele materiale
Administrațieacum o zi

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Rabla Auto 2025: persoanele fizice se pot înscrie în program, de joi, 6 noiembrie. Valoarea ecotichetelor
Economieacum 7 ore

TOPUL firmelor din Alba. În 13 noiembrie, cele mai puternice companii din județ vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 3 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum o zi

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 8 ore

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum o zi

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum o zi

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie