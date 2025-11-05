Bătaie în familie, după un parastas în Munții Apuseni, tranșat în instanță. Doi frați și o soră vor da explicații judecătorilor

Doi bărbați și o femeie, frați între ei, vor da explicații în fața instanței din Câmpeni, după ce s-au bătut. Mai exact cei trei s-au luat la bătaie după ce au participat la un parastas.

Deși scandalul s-a petrecut la sfârșitul anului 2023, dosarul a trecut abia de cameră preliminară în data de 29 octombrie 2025.

Mai exact, în data de 23 noiembrie 2023, cei trei au participat alături de mai multe rude la o slujbă de parastas pentru mama lor, la biserica din Poiana Vadului.

Apoi după slujbă s-au decis să meargă la casa defunctei, au notat magistrații. Acolo a izbucnit scandalul.

Potrvit anchetatorilor, ”femeia a ieşit din locuinţă și l-a îmbrâncit pe unul dintre frați care avea în ambele mâini plase cu prăjituri, suc și cozonac și avea intenţia de a se deplasa la parterul locuinţei, în bucătărie unde se afla fratele lor”.

Apoi au început să se lovească reciproc. La un moment dat, ”femeia a fost împinsă și a căzut peste o masă care se afla pe terasa locuinței”, au mai notat magistrații.

Femeia a avut nevoie de șase, șapte zile de îngrijiri medicale.

În data de 29 octombrie, magistrații au dat undă verde în dosarul pentru violență în familie. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

