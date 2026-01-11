FOTO: Accident rutier pe DN 67C Transalpina, în zona barajului Petrești. Pompierii din Sebeș intervin la fața locului

Accident rutier pe DN 67C Transalpina, în zona barajului Petrești. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire, nu au fost persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele intervin pentru asigurarea zonei și acordarea, la nevoie, a îngrijirilor medicale.

Foto: ISU Alba

