Connect with us

Eveniment

FOTO: Accident rutier pe DN 67C Transalpina, în zona barajului Petrești. Pompierii din Sebeș intervin la fața locului

Publicat

acum O oră

Accident rutier pe DN 67C Transalpina, în zona barajului Petrești. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice. 

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire, nu au fost persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele intervin pentru asigurarea zonei și acordarea, la nevoie, a îngrijirilor medicale.

Foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 26 de secunde

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Evenimentacum O oră

FOTO: Accident rutier pe DN 67C Transalpina, în zona barajului Petrești. Pompierii din Sebeș intervin la fața locului
Economieacum 2 ore

Impozitul pe proprietate 2026. Precizări OFICIALE de la Guvern: Banii colectați din impozite și taxe rămân la bugetele locale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari
Administrațieacum 2 zile

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Impozitul pe proprietate 2026. Precizări OFICIALE de la Guvern: Banii colectați din impozite și taxe rămân la bugetele locale
Economieacum 5 ore

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 5 ore

Numerele la LOTO, la extragerea din 11 ianuarie, aduc premii uriașe. Reporturi de milioane de euro la tragerile Loto 6/49 şi Joker
Evenimentacum 8 ore

11 ianuarie: Ziua Națională a Artei Fotografice în România. A fost aleasă în onoarea lui Carol Popp de Szathmáry
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 ore

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 6 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 2 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 26 de secunde

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Educațieacum o zi

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani
Mai mult din Educatie