Bilanțul deceselor din cauza coronavirus în România a ajuns la 162. Noi cazuri în Ilfov, Iași, Argeș, Vaslui, Bihor

Mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale, în weekend, după ce au fost prinși de Poliția Alba, în timp ce conduceau pe drumuri publice, sub influența alcoolului. Unul dintre ei a primit și amendă pentru că nu avea acte de justificare a prezenței sale pe stradă.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, în jurul orei 00.05, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos, în timp ce acționau pe DJ 107 H, pe raza localității Șard, l-au depistat pe un bărbat de 42 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de bărbat, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Duminică, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Blaj, în timp ce acționau pe B-dul Republicii din municipiu, l-au depistat pe un bărbat de 41 de ani, din Blaj, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de bărbat, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Totodată, față de bărbat, a fost luată măsura sancționării contravenționale, cu amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru încălcarea Ordonanței Militare nr 3 din 2020, întrucât nu a putut justifica prezența pe stradă.

Tot duminică, în jurul orei 20.50, polițiștii din Zlatna, în timp ce acționau pe strada Gării din oraș, l-au depistat pe un bărbat de 61 de ani, din Zlatna, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de bărbat, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.