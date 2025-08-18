UPDATE: INCENDIU pe Autostrada A10, Turda – Aiud. Un autoturism a luat foc, în zona Mănăstirii Dumbrava

Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 11:15, la un autoturism aflat pe Autostrada A10, între Turda și Aiud, în zona Mănăstirii Dumbrava.

Actualizare: Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins de către echipajul de la Detașamentul de pompieri Turda.

De asemenea, la locul producerii incendiului a fost asistată o persoană de sex feminin, cu atac de panică.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda intervin pentru stingerea unui incendiu pe Autostrada A10, sensul Turda-Aiud, zona Mănăstirii Dumbrava.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul s-ar manifesta cu ardere generalizată la un autoturism. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Pompierii din Aiud intervin cu o autspecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pompierii din Turda intervin cu o autospecială.

foto: arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News