UPDATE: INCENDIU pe Autostrada A10, Turda – Aiud. Un autoturism a luat foc, în zona Mănăstirii Dumbrava
Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 11:15, la un autoturism aflat pe Autostrada A10, între Turda și Aiud, în zona Mănăstirii Dumbrava.
Actualizare: Potrivit ISU Alba, incendiul a fost stins de către echipajul de la Detașamentul de pompieri Turda.
De asemenea, la locul producerii incendiului a fost asistată o persoană de sex feminin, cu atac de panică.
Știrea inițială:
Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud în cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda intervin pentru stingerea unui incendiu pe Autostrada A10, sensul Turda-Aiud, zona Mănăstirii Dumbrava.
Din informațiile primite de la apelant, incendiul s-ar manifesta cu ardere generalizată la un autoturism. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.
Pompierii din Aiud intervin cu o autspecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pompierii din Turda intervin cu o autospecială.
