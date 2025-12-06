Connect with us

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu tiraj de 5000 de piese. Care este prețul de cumpărare

Publicat

acum 13 minute

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic, din 8 decembrie, o monedă din tombac cuprat. Tema acesteia este Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Aversul monedei îl prezintă pe Marin Constantin dirijând Corul Madrigal, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2025” și valoarea nominală „1 LEU”.

Reversul monedei redă portretul lui Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal, sigla Corului în fundal și inscripția „CENTENAR MARIN CONSTANTIN”.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Care este prețul de vânzare

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 240,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

AICI, detalii despre achiziția monedelor.

1 Comentariu

  1. RAUL

    sâmbătă, 06.12.2025 at 17:10

    Prosti dau 240 pe 1 leu 😂

    Răspunde

