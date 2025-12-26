Connect with us

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare

Publicat

acum 21 de secunde

Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema ”Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”. Lansarea monedei va fi luni, 29 decembrie.

Moneda este din aur, cu diametru de 13,92 mm și greutate 1,224 grame. Are valoarea nominală 10 lei.

Aversul monedei prezintă detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), valoarea nominală „10 LEI”, inscripția „ROMANIA”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă un detaliu reprezentând-o pe zeița Diana la vânătoare, inscripțiile „PLACUTELE VOTIVE DE LA GERMISARA” și „ISTORIA AURULUI” în arc de cerc.

Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză.

Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din aur este 1.500,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisaraau putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

