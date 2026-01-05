BOBOTEAZA 2026: Când are loc sfințirea apei, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Program

BOBOTEAZA 2026: La Catedrala Încoronării din Alba Iulia se desfășoară, luni și marți, slujbele de sfințire a apei. Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, vor fi sfințiți 4.000 de litri de apă.

Luni 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, se face Sfințirea cea mare a apei. Cu această agheasmă mare sunt stropite casele credincioşilor. Marți, 6 ianuarie, Sfinţirea cea mare a apei va avea loc de la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Apa sfințită este luată acasă de către credincioşi.

Spre deosebire de slujba în care se sfințește agheasma mică, la slujba de Bobotează apa este sfințită printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt. Se spune că această agheasmă are o putere sfințitoare deosebit de mare.

Aghiasma Mare va fi sfințită în vase mari, iar oamenii o vor lua în recipientele lor. Aghiasma Mare se ia pe nemâncate, înainte de anafură, până în 14 ianuarie, inclusiv.

BOBOTEAZA 2026: Când are loc sfințirea apei, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia

Luni, 5 ianuarie – Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post)

ora 7:00 - 8:30 - Ceasurile Împărăteşti și Obednița

ora 8:30 - 11.00 - Vecernia unită cu Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare și Sfințirea cea mare a apei

ora 18.00-19.25 – Pavecerniţa Mare cu Litie

Marți, 6 ianuarie - Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezăiasca Arătare)

ora 8:00 - 9:30 - Utrenia

ora 9:30 - 12:00 - Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur Slujeşte şi predică Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu

ora 12:00 - 12:40 - Sfinţirea cea Mare a Apei (în fața Catedralei)

ora 18:00 - 19:25 - Vecernia mare cu Litie

Boboteaza 2026. Cum folosim Agheasma Mare

Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă, este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfințirii apelor.

În credința ortodoxă, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în apa Iordanului la vârsta de 30 de ani, înainte de a păși în viața publică. Potrivit tradiției, la Bobotează se săvârșește slujba de sfințire a apelor - Agheasma Mare, care are semnificația simbolică de act de regenerare cosmică.

Apa sfințită de Bobotează se ia dimineața, pe nemâncate, până la Odovania praznicului Botezului Domnului din data de 14 ianuarie. Apoi, Agheasma Mare se păstrează în case și se ia în afara acestor zile binecuvântate de Biserică doar cu acordul preotului duhovnic.

La recomandarea preotului duhovnic, Aghiasma mare se poate lua și în afara acestei perioade liturgice.

Cu agheasma mare se pot stropi şi casa, curtea, grădina, vitele, ogoarele şi livezile, spre a fi păzite de lucrările necurate ale diavolului (doar de Bobotează sau periodic).

Agheasma nu trebuie să fie înmulţită. O sticlă de agheasmă mare este suficientă pentru un an, fiind folosită mai rar decât cea mică; în ce priveşte agheasma mică, slujba pentru sfinţirea acesteia poate fi săvârşită oricând în an, atât în biserică, cât şi în casele credincioşilor; când facem sfeştanie în casă, preotul poate sfinţi o cantitate mai mare de apă, în funcţie de dorinţa şi nevoile fiecăruia.

Se spune că agheasma nu se strică niciodată; se păstrează curată și proaspătă vreme îndelungată, fără a da semne de învechire sau alterare.

