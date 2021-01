BOBOTEAZA: Tradiții, obiceiuri, superstiții. Nu trebuie să te speli pe cap. Ce păţeşti dacă aluneci pe gheaţă

Numeroase premiere cinematografice au fost amânate anul trecut, din cauza pandemiei COVID. Lansarea în cinematografe nu a mai putut avea loc din cauza restricţiilor impuse la nivel mondial pentru a opri răspândirea virusului.

Pentru a limita impactul generat de pandemie asupra activităţii lor, unii directori de studiouri, cum ar fi cei de la Warner Bros, au decis ca toate filmele lor programate pentru 2021 în Statele Unite să fie difuzate pe platforme de streaming – în cazul Warner Bros, HBO Max – în paralel cu lansarea lor în cinematografe. Un astfel de anunţ, care bulversează codurile şi practicile din industria cinematografică, demonstrează dificultăţile cu care se confruntă studiourile de la Hollywood în ceea ce priveşte adaptarea lor la criza sanitară din Statele Unite.

Vedeți mai jos selecţie a unor premiere programate pentru 2021 pe care fanii le-au aşteptat cu multe speranţe în 2020, dar şi a unor mult aşteptate superproducţii a căror dată de lansare a fost amânată din 2021 în 2022 din cauza crizei sanitare.

No Time to Die

Lansare programată iniţial: aprilie 2020

Lansare prevăzută: 2 aprilie 2021 (SUA)

Cel de-al 25-lea film al seriei „007”, „No Time To Die”, care a avut iniţial lansarea amânată din aprilie în noiembrie 2020, va avea până la urmă premiera în luna aprilie a anului viitor, din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit unui anunţ făcut de realizatori.

În regia lui Cary Joji Fukunaga, pelicula urma să aibă premiera la 12 noiembrie în Marea Britanie şi, respectiv, la 20 noiembrie în cinematografele americane. Noua dată a premierei aleasă de producători pentru ca fanii din întreaga lume ai genului să se poată bucura de film este 2 aprilie 2021.

Iniţial, MGM, Eon Productions şi Universal au intenţionat să menţină premiera din luna noiembrie, dar au fost nevoiţi să-şi schimbe poziţia din cauza problemelor legate de închiderea cinematografelor din unele ţări.

Din distribuţia filmului, ce marchează ultima apariţie a lui Daniel Craig în rolul agentului 007, mai fac parte actorii Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes şi Christoph Waltz, alături de Rami Malek, Ana de Armas şi Lashana Lynch.

Black Widow

Lansare programată iniţial: 1 mai 2020

Lansare prevăzută: 7 mai 2021 (SUA)

”Black Widow”, cu Scarlett Johansson în rolul unei supereroine Marvel, a fost iniţial programat pentru luna mai 2020 şi amânat ulterior pentru 6 noiembrie 2020.

Distribuţia acestui film cu super-eroi este completată de vedete precum Florence Pugh, Rachel Weisz, iar regia este semnată de Cate Shortland.

Top Gun: Maverick

Lansare programată iniţial: 26 iunie 2020

Lansare prevăzută: 2 iulie 2021 (SUA)

Mult aşteptatul sequel al filmului „Top Gun”, programat iniţial să fie lansat la 34 de ani după pelicula originală, a fost amânat un an pentru iulie 2021.

În „Top Gun: Maverick”, Tom Cruise, în vârstă de 57 de ani, va relua rolul Pete „Maverick” Mitchell, un instructor de zbor la şcoala de elită Top Gun, care îl antrenează pe fiul lui Goose din filmul original pentru a fi pilot, la fel ca tatăl său.

Val Kilmer va reveni la rândul său în rolul Tom „Iceman” Kazansky în acest sequel, din a cărui distribuţie mai fac parte actorii Jon Hamm, Lewis Pullman şi Charles Parnell.

Morbius

Lansare programată iniţial: 31 iulie 2020

Lansare prevăzută: 19 martie 2021(SUA)

Jared Leto revine în lumea supereroilor cu ”Morbius”, un film inspirat dintr-un personaj Marvel. În regia chilianului Daniel Espinosa, lungmetrajul, a cărui dată de lansare a fost amânată până în primăvara anului viitor, îl are ca erou central pe Morbius, maleficul personaj din filmele cu Spider-Man. Rolul interpretat de Jared Leto este cel al unui om de ştiinţă care suferă de o boală rară de sânge şi ale cărui încercări de a se vindeca îl transformă în final într-un vampir.

Alături de Leto, care revine în acest gen de filme cu supereroi, după interpretarea personajului Joker în ”Suicide Squad” (2016), din distribuţia filmului ”Morbius” mai fac parte Michael Keaton, Jared Harris şi actriţa de origine latino-americană Adria Arjona.

The Many Saints of Newark

Lansare programată iniţial: 25 septembrie 2020

Lansare prevăzută: 12 martie 2021(SUA)

”The Many Saints of Newark”, un prequel al serialului clasic ”Sopranos”, în care Michael Gandolfini preia rolul lui Tony Soprano de la tatăl său, regretatul James Gandolfini, urma să fie lansat în luna septembrie 2020, însă şi această premieră a fost amânată.

Pelicula, în regia lui Alan Taylor, explorează anii formatori ai gangsterului din New Jersey, Tony Soprano, şi îi are în distribuţie pe Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen.

Godzilla vs Kong

Lansare programată iniţial: noiembrie 2020

Lansare prevăzută: 21 mai 2021 (SUA)

Următorul capitol epic din Monsterverse, care aduce faţă în faţă două personaje faimoase din istoria filmului, – temutul Godzilla şi puternicul Kong -, a fost amânat pentru primăvara lui 2021. În regia lui Adam Wingard, această dramatică confruntare îi are în distribuţie pe Alexander Skarsgaard, Millie Bobby Brown şi Julian Dennison.

Coming 2 America

Lansare programată iniţial: 18 decembrie 2020

Lansare prevăzută: 5 martie 2021(SUA)

Eddie Murphy trebuie să mai aştepte să revină în America într-o îndelung aşteptată continuare a unui clasic din anii ’80, în care Akeem află că are un fiu în Statele Unite şi se întoarce să-l cunoască pe acest potenţial viitor moştenitor al tronului din Zamunda. Cu o regie semnată de Craig Brewer, „Coming 2 America” a fost achiziţionat de Amazon Prime Video în noiembrie, cu o lună înainte de data la care urma iniţial să fie distribuit în cinematografe.

Death on the Nile

Lansare programată iniţial: 18 decembrie 2020

Lansare prevăzută: 17 septembrie 2021(SUA)

Filmul de aventuri ”Death on the Nile”, o continuare a succesului din 2017 ”Murder on the Orient Express”, a fost retras din calendarul premierelor cinematografice programate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Intriga poliţistă a filmului, ce are la bază romanul Agathei Christie, îl are drept protagonist pe detectivul belgian Hercule Poirot, interpretat de Kenneth Branagh, care semnează şi regia peliculei. De data aceasta, detectivul se află în vacanţă la bordul unui luxos vas de croazieră când luna de miere a unui cuplu este întreruptă brusc.

Alături de Branagh, din distribuţia presărată cu vedete a peliculei mai fac parte Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders şi Russell Brand.

Dune

Lansare prevăzută iniţial: 18 decembrie 2020

Lansare prevăzută: 1 octombrie 2021 (SUA)

Filmul, o nouă adaptare a legendarului roman SF omonim, publicat de Frank Herbert în 1965, ni-l prezintă pe Timothee Chalamet în rolul protagonistului Paul Atreides.

Chalamet, nominalizat la Oscar pentru rolul din filmul „Call Me by Your Name” (2017), este doar unul dintre actorii de renume ce fac parte din distribuţia acestui film, care îi include şi pe Javier Bardem, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgaard şi Charlotte Rampling.

Lansarea peliculei, în regia lui Denis Villeneuve, programată iniţial pentru luna decembrie, ar urma să ajungă la public la 1 octombrie 2021.

West Side Story

Lansare programată iniţial: 18 decembrie 2020

Lansare prevăzută: 10 decembrie 2021 (SUA)

O adaptare a muzicalului din 1957, în regia lui Steven Spielberg, „West Side Story” explorează dragostea interzisă şi rivalitatea dintre Jets şi Sharks, două bande de adolescenţi cu origini etnice diferite.

Lansarea peliculei, care urma să fie văzută în cinematografe de sărbători, cu o distribuţie în care îi regăsim pe Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, a fost amânată cu un an.

Pandemia de coronavirus a amânat şi unele pelicule cu dată de lansare în 2021, unele fiind reprogramate mai târziu în acelaşi an, altele mutate în 2022 sau chiar mai târziu.

The 355

Lansare programată iniţial: ianuarie 2021

Lansare prevăzută: 14 ianuarie 2022 (SUA)

Studiourile Universal Pictures au amânat până pe 14 ianuarie 2022 lansarea „The 355″, un film de spionaj avându-le în distribuţie pe actriţele Penelope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o şi Fan Bingbing.

Simon Kinberg (”X-Men: Dark Phoenix”) semnează regia acestui film ce urmăreşte un grup internaţional de agente din diferite ţări încercând să oprească o bandă de mercenari care au pus mâna pe o armă ultrasecretă ce ar putea pune în pericol întreaga omenire.

Potrivit sinopsis-ului acestei producţii, agenta CIA Mace Brown, interpretată de Jessica Chastain, trebuie să-şi unească forţele cu patru agente din Marea Britanie, Germania, Columbia şi China.

Diane Kruger o interpretează pe agenta germană, Marie; Lupita Nyong’o pe Khadijah, o veche aliată a MI6 şi specialistă în informatică, Penelope Cruz, pe psiholoaga columbiană Graciela, iar Fan Bingbing, pe misterioasa Lin Mi Sheng, care urmăreşte toate mişcările inamicului.

Titlul filmului, „The 355”, este o referire clară la Agentul 355 – numele de cod al unei femei spion în timpul Revoluţiei Americane, care făcea parte din Inelul Culper. Agentul 355 a fost unul dintre primii spioni ai Statelor Unite, însă identitatea ei reală a rămas necunoscută.

Marry Me

Lansare programată iniţial: 12 februarie 2021

Lansare prevăzută: 14 mai 2021 (SUA)

Comedia romantică „Marry Me”, cu Jennifer Lopez şi Maluma în rolurile principale, va avea premiera de abia pe 14 mai 2021, când studiourile speră ca publicul să poată vedea cele două vedete latino pe marele ecran în împrejurări normale.

După succesul înregistrat cu „Hustlers”, Lopez (JLo) revine pe marile ecrane alături de Maluma într-o poveste de dragoste în care cei doi joacă rolul unui cuplu de cântăreţi de succes, care se despart chiar înainte de căsătoria lor programată în faţa a mii de fani şi după ce au lansat împreună un hit.

Jennifer o interpretează pe Kat Valdez, care după despărţirea de logodnicul său, decide brusc să se căsătorească cu unul dintre fanii săi, interpretat de Owen Wilson, pe care nu îl cunoaşte absolut deloc.

Acţiunea acestei comedii romantice se petrece la New York. Filmul este regizat de Kat Coiro, cunoscută pentru seriale ca „Shameless” sau „Modern Family”, iar coloana sonoră este interpretată de Jennifer Lopez şi Maluma.

Filmul urma să aibă premiera pe 12 februarie 2021, cu două zile înainte de Saint Valentine’s Day (Ziua Îndrăgostiţilor), însă echipa a considerat că amânarea sa până în primăvară ar putea fi o dată mai sigură.

Tomb Raider 2

Lansare programată iniţial: martie 2021

Lansare prevăzută: nespecificat

Lumea cinematografică a fost cuprinsă de emoţie şi de nerăbdare la anunţul că regizorul filmelor „Kill List” şi „Rebecca”, Ben Wheatley, va coordona o nouă aventură a superstarului jocurilor video Lara Croft. Programată iniţial pentru martie 2021, această continuare cu Alicia Vikander în rolul principal, în a cărei distribuţie o reîntâlnim şi pe Kristin Scott Thomas, a scoasă din calendar de MGM în luna octombrie.

The Matrix 4

Lansare programată iniţial: 21 mai 2021

Lansare prevăzută: aprilie 2022

Noul lungmetraj din franciza „Matrix” nu va ajunge în cinematografe înainte de 1 aprilie 2022, întrucât studiourile Warner Bros. au amânat cu un an data lansării, după ce epidemia de coronavirus a paralizat complet producţia filmului.

Filmul urma să fie lansat la 21 mai 2021, însă după mai multe luni fără posibilitatea de a relua producţia, responsabilii proiectului au decis să acorde mai mult timp filmărilor care vor fi reluate probabil luna viitoare la Berlin.

The Batman

Lansare programată iniţial: 25 iunie 2021

Lansare prevăzută: 4 martie 2022 (SUA)

„The Batman”, în regia lui Matt Reeves, îl are rolul principal pe actorul britanic Robert Pattinson, pentru prima dată în rolul Cavalerului Negru.

Producţia, amânată pentru martie 2022, a început în Glasgow la începutul acestui an, iar din distribuţie mai fac parte Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis şi Colin Farrell.

Filmările au fost suspendate timp de două săptămâni după ce membru al producţiei – despre care zvonurile susţineau că ar fi Pattinson – a fost testat pozitiv cu noul coronavirus şi reluate în Marea Britanie luna trecută. Warner Bros nici nu a confirmat, nici nu a infirmat relatările despre diagnosticul lui Pattinson.

Jurassic World: Dominion

Lansare programată iniţial: 2021

Lansare prevăzută: 10 iunie 2022

Filmările la cea de-a 6-a producţie din seria „Jurassic” s-au terminat în luna noiembrie, însă studiourile Universal au anunţat că lansarea filmului „a fost amânată cu un an până pe 10 iunie 2022.

Cel de-al treilea film al seriei „Jurassic World” şi respectiv al şaselea din franciza cu dinozauri este gata, după întârzierile de câteva luni provocate de măsurile împotriva pandemiei de COVID-19.

În noul film, starurile seriei „Jurassic World”, printre care Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard, fac echipă cu starurile filmului original „Jurassic Park”, cum ar fi Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum şi B.D. Wong.

Conform unor surse din cadrul studiourilor Universal, această decizie a fost luată pentru ca echipa de marketing care se ocupă de promovarea filmului să aibă timp să-l promoveze corespunzător.

