Bogdan Lazăr, candidatul ALDE pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia

Consilierul local, Bogdan Lazar va fi candidatul ALDE Alba, pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, la alegerile electorale care ”bat la ușă”.

Lazăr și-a anunțat candidatura într-un comunicat de presă, luni, 9 martie.

Redam mai jos comunicatul:

”În timp ce unii politicieni locali își numără mandatele de consilieri, de președinți de consiliu județean sau de primari, eu ca tânăr politician număr mai mult eșecurile și ratările celor mai frumoase oportunități pe care orașul Alba Iulia le-a avut în ultimii 20-30 de ani. Pentru mulți voi fi doar un candidat în plus pe lista unui buletin de vot, însă pentru toți cei care mă cunosc deja sau mă vor cunoaște în această perioadă voi fi de ASTĂZI înainte glasul unei noi generații care se naște în Alba Iulia!!

Nu mai vreau să treacă din nou alți 4, 8 sau 30 de ani fără ca în orașul nostru lucrurile să se schimbe. NOI – generația tânără de politicieni la alegerile din acest an avem o mare șansă și o mare responsabilitate.

Și aceasta este motivația sinceră pentru care eu – Lazăr Ioan Bogdan am ales să candidez pentru funcția de Primar al Municipiului Alba Iulia.

Am ales să candidez pentru că noi – TINERII – suntem prezentul și viitorul acestui oraș. Am ales să candidez pentru că municipiul Alba Iulia are nevoie de un suflu nou, o echipă nouă, o viziune nouă și de forțe proaspete. Alba Iulia are nevoie de tineri ambițioși, cu putere de muncă, tineri care vor o schimbare pentru municipiul Alba Iulia. Și, DA: sunt unul dintre acei TINERI care vor să trăiască demni în orașul lor, în țara lor. Dar vreau ca Alba Iulia să fie altfel pentru noi toți! Iar aceasta începe cu administrarea și administrația acestui oraș.

Consider că avem nevoie de sprijinul celor care fac acum politică, indiferent de vârstă, deoarece au o anumită experiență acumulată. Dar să nu uităm că NOI suntem cei care trebuie să le folosim experiența și să schimbăm VIZIUNEA. Societatea românească s-a schimbat, lumea s-a schimbat… Cred că a sosit momentul să schimbăm și conducerea acestui oraș! Iar șansa noastră este ACUM!

Am ales să candidez deoarece am demonstrat deja in Consiliul local Alba Iulia că sunt o persoană bine intenționată, dispusă să lucreze in interesul cetățeanului, lăsând la o parte apartenența politică.

Alba Iulia trebuie să devină un magnet pentru noile generații! Și ÎMPREUNĂ putem face asta. Ne dorim să avem copii și tineri talentați, atleți sau buni performeri în mai toate disciplinele sportive. Am ales să candidez pentru toți cei care consideră că sportul este uitat și lăsat la o parte.

Putem să facem din Alba Iulia un ORAȘ VIU. Am ales să candidez pentru toți locuitorii care cred că evenimentele socio-culturale pentru tinerii talentați sunt modul prin care ne putem ține tinerele generații acasă.

Alba Iulia trebuie să devină cu adevărat “Cealaltă Capitală”. Iar pentru aceasta este nevoie de o dezvoltare reală a turismului, pentru a evidenția cetatea noastră minunată, unică. Cred cu tărie că noi albaiulienii avem nevoie de locuri de petrecere a timpului liber prin diverse amenajări pentru toate vârstele, incluzând si locuri de joacă pentru copii cu dizabilități.

Alba Iulia trebuie să devină un oraș puternic ECONOMIC. Am ales să candidez pentru toți cetățenii care își doresc parcuri industriale, investitori și antreprenori de succes. Cu toții ne dorim locuri de muncă mai bine plătite, însă pentru aceasta avem nevoie de investitori și antreprenori care să fie sprijiniți în mod real. Consider că putem veni în sprijinul tuturor antreprenorilor, încurajând transparența lucrărilor și licitațiilor publice pentru a stimula competitivitatea și a da șansa egală tuturor. Atragerea investitorilor se poate face prin scutiri de taxe si impozite locale pe o perioadă determinată, prin crearea unui context favorabil celor care doresc dezvoltarea municipiului Alba Iulia.

Administrația Locală pentru și în folosul cetățenilor! Consider că este necesară dezvoltarea sistemului instituțiilor publice, pregătirea funcționarilor pentru ca cetățenii să nu se mai lovească de termene exagerate sau nerespectate pentru eliberare de documente, avize sau aprobări.

În încheiere, eu, Lazăr Ioan Bogdan, candidatul la funcția de Primar al municipiului Alba Iulia, o să îmi dedic toate energia, ambiția și viziunea pentru a duce acest oraș la nivelul celor precum Sibiu, Cluj Napoca sau Oradea! Viziunea Dumneavoastră este și viziunea mea! Îmi propun ca lunar să am întâlniri și dezbateri cu cetățenii din toate zonele orașului pentru a identifica ÎMPREUNĂ problemele, nevoile și lipsurile de care se lovesc pentru a găsi cele mai bune soluții.

Pentru toți cei care vă identificați în cele prezentate mai sus vă invit să vă alăturați inițiativelor noastre” a declarat Bogdan Lazăr.

După anunțul lui Lazar, mare parte a partidelor politice și-au anunțat candidații pentru primăria Alba Iulia cu excepția PNL și PSD.

