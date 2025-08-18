Accident rutier la Abrud: Un șofer băut a intrat cu mașina într-o țeavă aflată pe marginea unei străzi din oraș

Un accident rutier s-a produs duminică noaptea, pe o stradă din Abrud. Un șofer băut a intrat cu mașina într-o țeavă de pe marginea șoselei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 august 2025, în jurul orei 23.20, polițiștii din Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza orașului, a avut loc un eveniment rutier.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 48 de ani, din Abrud, în timp ce a condus un autoturism, pe strada Tăbăcarilor din oraș, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu o țeavă situată pe marginea părții carosabile.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,78 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate.

