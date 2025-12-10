Connect with us

Bosch anunță noi concedieri în România. Va renunța la peste 500 de angajați de la Timișoara

Publicat

acum 4 secunde

Bosch anunță noi concedieri în România. Compania va renunța la peste 500 de angajați de la Timișoara în următorii 4 ani.

Concedierile vor afecta divizia de servicii Bosch Global Business Services. Compania va tăia, la nivel global, aproximativ 3.400 de locuri de muncă din această divizie, până la finalul lui 2030, scrie Economedia.

”Bosch Global Business Services și-a informat deja reprezentanții angajaților și angajații cu privire la măsurile planificate și va iniția prompt discuții cu reprezentanții angajaților. Implementarea exactă va face parte din discuțiile viitoare.

În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030.

Această schimbare se va face în mod gradual pentru a ne permite să implementăm cele mai bune măsuri pentru angajații noștri și pentru viitorul activităților de business ale Bosch Timișoara.

Ne angajăm să avem o comunicare transparentă și deschisă, motiv pentru care i-am informat mai întâi pe angajații noștri despre această decizie” au transmis reprezentanții companiei, într-un comunicat de presă.

Concernul este prezent și în județul Alba, la Blaj, unde este cel mai mare angajator. Joburile de acolo nu vor fi afectate de actualul val de concedieri.

