Lucrări de deszăpezire la Sebeș, desfășurate de SPAP

Lucrări de deszăpezire în UAT Sebeș: Având în vedere condițiile meteorologice din această perioadă (ninsoare și temperaturi scăzute care favorizează producerea poleiului), echipele din cadrul SPAP Sebeș au intervenit cu autospecialele de deszăpezit și de împrăștiere a materialului antiderapant (nisip cu sare și soluție de degivrare) pentru menținerea carosabilului curat și asigurarea condițiilor optime de trafic și sunt pregătite să intervină în continuare pe toate drumurile de pe raza UAT Sebeș, în caz de necesitate.

