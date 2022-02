Bosch își extinde proiectele de eficiență energetică și producția de energie verde la Blaj (P)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a aprobat construirea a opt noi creșe prin programul național, iar una dintre acestea este la Sebeș.

Creșa va avea o capacitate de 40 de preșcolari.

Clădirea va fi eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative.

Spațiile de joacă în aer liber vor fi generoase, de cel puțin 10 metri pătrați pentru fiecare copil.

Acoperișul va putea fi folosit și pentru a fi amenajate spații verzi, terase înverzite. Tot pe acoperiș se vor monta panouri fotovoltaice pentru a asigura energia necesară funcționării.

Urmează procedura de achiziție publică

”Ministerul Dezvoltării susține dezvoltarea echilibrată a localităților și sprijină tinerele familii, motiv pentru care, în fiecare municipiu reședință de județ și municipiu am aprobat construirea unei creșe sau două acolo unde numărul locuitorilor depășește 100.000. Am aprobat finanțarea pentru 52 de creșe, iar acum am aprobat încă 8 noi construcții”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul dezvoltării a mai precizat că, în urma aprobării finanțării, construirea acestor creșe moderne intră în proces de achiziție publică și, ulterior, vor putea fi demarate lucrările de construcție.

Conform actului normativ aprobat, se vor construi creșe mici, cu o capacitate de 40 de antepreșcolari în Constanța (2), Sebeș și Carei, iar în Timișoara și Piatra Neamț vor fi construite creșe de dimensiuni medii. În Bacău și Zalău, se vor construi creșe mari, pentru 100-110 copii.

