Educație

Modele de subiecte Bacalaureat 2026 la Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Informatică, Logică și alte discipline

Publicat

acum 19 secunde

Modele de subiecte Bacalaureat 2026: Ministerul Educației pune la dispoziția liceenilor modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat. Sunt publicate variante de subiecte și bareme de corectare pentru toate disciplinele de examen.

Potrivit calendarului Bacalaureat 2026, elevii din clasele XII-XIII se pot înscrie la examen în perioada 2-4 iunie 2026. Aceștia încheie cursurile în 4 iunie.

Probele de competențe se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise în 29 iunie – 3 iulie. Primele rezultate vor fi disponibile în 7 iulie.

Candidații vor avea opțiunea de a-și vedea lucrările înainte să depună contestații.

Sesiunea de simulare a probelor scrise la examen se va desfășura în perioada 23-26 martie 2026.

Bacalaureat 2026. Calendarul examenului– Sesiunea iunie-iulie 2026

  • 2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
  • 8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Modele de subiecte Bacalaureat 2026

Română

Matematică

Istorie

Modele de subiecte Bacalaureat 2026

Anatomie

Biologie

Modele de subiecte Bacalaureat 2026

Geografie

Informatică

Chimie

Fizică

Modele de subiecte Bacalaureat 2026

Logică

Economie

Psihologie

Sociologie

Filosofie

Bacalaureat 2025: bareme și subiecte – proba scrisă de Limba și literatura ROMÂNĂ – 10 iunie 2025

Bacalaureat 2025: Subiecte și bareme Matematică – 11 iunie

Bacalaureat 2025: Subiecte și bareme Istorie – 11 iunie

Bacalaureat 2025. Subiecte și bareme proba la alegere – 13 iunie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Anatomie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Biologie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Chimie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Fizică

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Informatică

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Geografie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Logică

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Economie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Psihologie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Sociologie

Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Filosofie

Bacalaureat 2025: Modele de subiecte

Modele de subiecte și bareme la Română

Modele de subiecte și bareme la Matematică

Modele de subiecte și bareme la Istorie

Modele de subiecte și bareme la Anatomie

Modele de subiecte și bareme la Biologie

Modele de subiecte și bareme la Fizică

Bacalureat 2025. Modele de subiecte și bareme la Chimie

Modele de subiecte și bareme la Informatică

Model de subiecte și barem la Geografie

Bacalaureat 2025. Model de subiect și barem la Logică

Model de subiect și barem la Sociologie

Vezi și Bacalaureat 2025: Noi cerințe la proba de Competențe Digitale. Model de subiect publicat de Ministerul Educației

Model de subiect și barem la Psihologie

Model Subiect Psihologie Bacalaureat 2025

Model Barem Psihologie Bacalaureat 2025

Model de subiect și barem la Economie

Model de subiect și barem la Filosofie

Modele de subiecte și bareme la Română

 

Modele de subiecte și bareme la Matematică

 

 

 

Modele de subiecte și bareme la Istorie

Modele de subiecte și bareme la Anatomie

Modele de subiecte și bareme la Biologie

Modele de subiecte și bareme la Fizică

 

Modele de subiecte și bareme la Chimie

 

Modele de subiecte și bareme la Informatică

 

Model de subiecte și barem la Geografie

Model de subiect și barem la Logică

Model de subiect și barem la Sociologie

Model de subiect și barem la Psihologie

Model de subiect și barem la Economie

Model de subiect și barem la Filosofie

Bacalaureat 2024. Subiecte de la sesiunea de simulare 2024

ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ISTORIE

ANATOMIE

BIOLOGIE

FIZICĂ

CHIMIE

INFORMATICĂ

Simulare Bacalaureat 2024 – subiecte și bareme – proba la alegere

GEOGRAFIE

LOGICĂ

ECONOMIE

FILOSOFIE

SOCIOLOGIE

PSIHOLOGIE

Vezi AICI mai multe modele de subiecte – Bacalaureat 2026

