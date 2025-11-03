Modele de subiecte Bacalaureat 2026 la Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Informatică, Logică și alte discipline

Modele de subiecte Bacalaureat 2026: Ministerul Educației pune la dispoziția liceenilor modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat. Sunt publicate variante de subiecte și bareme de corectare pentru toate disciplinele de examen.

Potrivit calendarului Bacalaureat 2026, elevii din clasele XII-XIII se pot înscrie la examen în perioada 2-4 iunie 2026. Aceștia încheie cursurile în 4 iunie.

Probele de competențe se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise în 29 iunie – 3 iulie. Primele rezultate vor fi disponibile în 7 iulie.

Candidații vor avea opțiunea de a-și vedea lucrările înainte să depună contestații.

Sesiunea de simulare a probelor scrise la examen se va desfășura în perioada 23-26 martie 2026.

Bacalaureat 2026. Calendarul examenului– Sesiunea iunie-iulie 2026

2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Modele de subiecte Bacalaureat 2026

Română

Română

Matematică

Istorie

Matematică

Istorie

Anatomie

Biologie

Anatomie

Biologie

Geografie

Informatică

Chimie

Fizică

Geografie

Informatică

Chimie

Fizică

Logică

Economie

Psihologie

Sociologie

Filosofie

Logică

Economie

Psihologie

Sociologie

Filosofie

Vezi AICI mai multe modele de subiecte – Bacalaureat 2026

