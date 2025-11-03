Educație
Modele de subiecte Bacalaureat 2026 la Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Informatică, Logică și alte discipline
Modele de subiecte Bacalaureat 2026: Ministerul Educației pune la dispoziția liceenilor modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat. Sunt publicate variante de subiecte și bareme de corectare pentru toate disciplinele de examen.
Potrivit calendarului Bacalaureat 2026, elevii din clasele XII-XIII se pot înscrie la examen în perioada 2-4 iunie 2026. Aceștia încheie cursurile în 4 iunie.
Probele de competențe se desfășoară în perioada 8-17 iunie, iar cele scrise în 29 iunie – 3 iulie. Primele rezultate vor fi disponibile în 7 iulie.
Candidații vor avea opțiunea de a-și vedea lucrările înainte să depună contestații.
Sesiunea de simulare a probelor scrise la examen se va desfășura în perioada 23-26 martie 2026.
Bacalaureat 2026. Calendarul examenului– Sesiunea iunie-iulie 2026
- 2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
- 4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
- 8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
- 10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
- 11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
- 15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D
- 29 iunie 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
- 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
- 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
- 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
- 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
- 8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Modele de subiecte Bacalaureat 2026
Română
- Model subiect Romana BAC_real_tehn_2026
- Model barem Romana BAC_real_tehn_2026
- Model subiect Romana BAC_uman_ped_2026
- Model barem Romana BAC_uman_ped_2026
Matematică
- Model subiect Matematică BAC_mate-info_2026
- Model barem Matematică BAC_M_mate-info_2026
- Model subiect Matematică BAC_M_st-nat_2026
- Model barem Matematică BAC_M_st-nat_2026
- Model subiect Matematică BAC_M_tehnologic_2026
- Model barem Matematică BAC_M_tehnologic_2026
- Model subiect Matematică BAC_pedagogic_2026
- Model barem Matematică BAC_M_pedagogic_2026
Istorie
Modele de subiecte Bacalaureat 2026
Anatomie
Biologie
Modele de subiecte Bacalaureat 2026
Geografie
Informatică
- Model Subiect E_d_informatica_ BAC 2026_sp_MI
- Model Subiect E_d_informatica_ BAC 2026_sp_MI_Pascal
- Model Barem E_d_informatica_ BAC 2026_sp_MI
- Model Subiect E_d_informatica_ BAC 2026_sp_SN_C
- Model Subiect E_d_informatica_ BAC 2026_sp_SN_Pascal
- Model Barem E_d_informatica_ BAC 2026_sp_SN
Chimie
- Model Subiect E_d_chimie_anorganica_BAC 2026
- Model Barem E_d_chimie_anorganica_BAC 2026
- Model Subiect E_d_chimie_organica_BAC 2026
- Model Barem E_d_chimie_organica_BAC 2026
Fizică
- Model Subiect E_d_fizica_teoretic_vocational_BAC 2026
- Model Barem E_d_Fizica_teoretic_vocational_BAC 2026
- Model Subiect E_d_Fizica_tehnologic_BAC 2026
- Model Barem E_d_Fizica_tehnologic_BAC 2026
Modele de subiecte Bacalaureat 2026
Logică
Economie
Psihologie
Sociologie
Filosofie
Bacalaureat 2025: bareme și subiecte – proba scrisă de Limba și literatura ROMÂNĂ – 10 iunie 2025
- Subiect_E_a_romana_real_tehn_Bac2025
- Barem_E_a_romana_real_tehn_Bac2025
- Subiect_E_a_romana_uman_ped_Bac2025
- Barem_E_a_romana_uman_ped_Bac2025
Bacalaureat 2025: Subiecte și bareme Matematică – 11 iunie
- Subiect E_c_matematica_M_mate-info_2025_var_01_LRO
- Barem E_c_matematica_M_mate-info_2025_bar_01_LRO
- Subiect E_c_matematica_M_tehnologic_2025_var_01_LRO
- Barem E_c_matematica_M_tehnologic_2025_bar_01_LRO
- Subiect E_c_matematica_M_st-nat_2025_var_01_LRO
- Barem E_c_matematica_M_st-nat_2025_bar_01_LRO
- Subiect E_c_matematica_M_pedagogic_2025_var_01_LRO
- Barem E_c_matematica_M_pedagogic_2025_bar_01_LRO
Bacalaureat 2025: Subiecte și bareme Istorie – 11 iunie
Bacalaureat 2025. Subiecte și bareme proba la alegere – 13 iunie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Anatomie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Biologie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Chimie
- Subiect Chimie anorganica Bac 2025
- Barem Chimie anorganica Bac 2025
- Subiect Chimie organica Bac 2025
- Barem Chimie organica_Bac 2025
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Fizică
- Subiect fizica_teoretic_vocational_Bac 2025
- Barem_fizica_teoretic_vocational_Bac 2025
- Subiect fizica_tehnologic_Bac 2025
- Barem_fizica_tehnologic_Bac 2025
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Informatică
- Subiect_Informatica_Bac 2025_sp_MI_Pascal
- Subiect_Informatica_Bac 2025_sp_MI_C
- Barem_informatica_Bac 2025_sp_MI
- Subiect_Informatica_Bac 2025_sp_SN_C
- Subiect_Informatica_Bac 2025_sp_SN_Pascal
- Barem_informatica_Bac 2025_sp_SN
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Geografie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Logică
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Economie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Psihologie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Sociologie
Bacalaureat 2025: subiecte și bareme Filosofie
Bacalaureat 2025: Modele de subiecte
Modele de subiecte și bareme la Română
- Model Subiect Română Bacalaureat 2025_real-tehn
- Model Barem Română Bacalaureat 2025_real-tehn
- Model Subiect Română Bacalaureat 2025_uman
- Model Barem Română Bacalaureat 2025_uman
Modele de subiecte și bareme la Matematică
- Model Subiect Matematică_Mate Info_Bacalaureat 2025
- Model Barem Matematică_Mate Info_Bacalaureat 2025
- Model Subiect Matematică_Științe nat_Bacalaureat 2025
- Model Barem Matematică_Științe nat_Bacalaureat 2025
- Model Subiect Matematică_Tehnologic_Bacalaureat 2025
- Model Barem Matematică_Tehnologic_Bacalaureat 2025
- Model Subiect Matematică_Pedagogic_Bacalaureat 2025
- Model Barem Matematică_Pedagogic_Bacalaureat 2025
Modele de subiecte și bareme la Istorie
Modele de subiecte și bareme la Anatomie
Modele de subiecte și bareme la Biologie
Modele de subiecte și bareme la Fizică
- Model Subiect Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2025
- Model Barem Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2025
- Model Subiect Fizică tehnologic Bacalaureat 2025
- Model Barem Fizică tehnologic Bacalaureat 2025
Bacalureat 2025. Modele de subiecte și bareme la Chimie
- Model Subiect Chimie anorganică Bacalaureat 2025
- Model Barem Chimie anorganică Bacalaureat 2025
- Model Subiect Chimie organică Bacalaureat 2025
- Model Barem Chimie organică Bacalaureat 2025
Modele de subiecte și bareme la Informatică
- Model Subiect Informatică C/C++ (mate-info) Bacalaureat 2025
- Model Subiect Informatică Pascal (mate-info) Bacalaureat 2025
- Model Barem Informatică (mate-info) Bacalaureat 2025
- Model Subiect Informatică C/C++ (științe-nat) Bacalaureat 2025
- Model Subiect Informatică Pascal (științe-nat) Bacalaureat 2025
- Model Barem Informatică (științe-nat) Bacalaureat 2025
Model de subiecte și barem la Geografie
Bacalaureat 2025. Model de subiect și barem la Logică
Model de subiect și barem la Sociologie
Vezi și Bacalaureat 2025: Noi cerințe la proba de Competențe Digitale. Model de subiect publicat de Ministerul Educației
Model de subiect și barem la Psihologie
Model Subiect Psihologie Bacalaureat 2025
Model Barem Psihologie Bacalaureat 2025
Model de subiect și barem la Economie
Model de subiect și barem la Filosofie
Modele de subiecte și bareme la Română
Modele de subiecte și bareme la Matematică
- Model Subiect Matematică_Mate Info_Bacalaureat 2024
- Model Barem Matematică_Mate Info_Bacalaureat 2024
- Model Subiect Matematică_Științe nat_Bacalaureat 2024
- Model Barem Matematică_Științe nat_Bacalaureat 2024
- Model Subiect Matematică_Tehnologic_Bacalaureat 2024
- Model Barem Matematică_Tehnologic_Bacalaureat 2024
- Model Subiect Matematică_Pedagogic_Bacalaureat 2024
- Model Barem Matematică_Pedagogic_Bacalaureat 2024
Modele de subiecte și bareme la Istorie
Modele de subiecte și bareme la Anatomie
Modele de subiecte și bareme la Biologie
Modele de subiecte și bareme la Fizică
- Model Subiect Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2024
- Model Barem Fizică teoretic/vocațional Bacalaureat 2024
Modele de subiecte și bareme la Chimie
Modele de subiecte și bareme la Informatică
- Model Subiect Informatică C/C++ (mate-info) Bacalaureat 2024
- Model Subiect Informatică Pascal (mate-info) Bacalaureat 2024
- Model Barem Informatică (mate-info) Bacalaureat 2024
- Model Subiect Informatică C/C++ (științe-nat) Bacalaureat 2024
- Model Subiect Informatică Pascal (științe-nat) Bacalaureat 2024
- Model Barem Informatică (științe-nat) Bacalaureat 2024
Model de subiecte și barem la Geografie
Model de subiect și barem la Logică
Model de subiect și barem la Sociologie
Model de subiect și barem la Psihologie
Model de subiect și barem la Economie
Model de subiect și barem la Filosofie
Bacalaureat 2024. Subiecte de la sesiunea de simulare 2024
ROMÂNĂ
- Subiect Română_real/tehn_Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Română_real/tehn_Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Română_uman/ped_Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Română_uman/ped_Simulare Bacalaureat 2024
MATEMATICĂ
- Subiect Matematică Mate_Info_Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Matematică Mate_Info_Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Matematică Științe ale Naturii_Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Matematică Științe ale Naturii_Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Matematică Tehnologic_Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Matematică Tehnologic_Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Matematică Pedagogic_Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Matematică Pedagogic_Simulare Bacalaureat 2024
ISTORIE
ANATOMIE
BIOLOGIE
FIZICĂ
- Subiect Fizică teoretic/vocațional Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Fizică teoretic/vocațional Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Fizică tehnologic Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Fizică tehnologic Simulare Bacalaureat 2024
CHIMIE
- Subiect Chimie anorganică Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Chimie anorganică Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Chimie organică Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Chimie organică Simulare Bacalaureat 2024
INFORMATICĂ
- Subiect Informatică C/C++ (mate-info) Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Informatică Pascal (mate-info) Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Informatică (mate-info) Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Informatică C/C++ (științe nat) Simulare Bacalaureat 2024
- Subiect Informatică Pascal (științe nat) Simulare Bacalaureat 2024
- Barem Informatică (științe nat) Simulare Bacalaureat 2024
Simulare Bacalaureat 2024 – subiecte și bareme – proba la alegere
GEOGRAFIE
LOGICĂ
ECONOMIE
FILOSOFIE
SOCIOLOGIE
PSIHOLOGIE
