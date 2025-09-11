Connect with us

Educație

Simulare Bacalaureat 2026: A fost publicat calendarul în Monitorul Oficial. Când vor avea loc probele

Publicat

acum 2 ore

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial calendarul oficial al simulării examenului național de bacalaureat pentru anul 2026. Potrivit documentului, probele scrise vor avea loc între 23 și 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi afișate pe 3 aprilie 2026. 

Simulările examenului de bacalaureat sunt organizate anual cu scopul de a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura subiectelor, tipologia cerințelor și condițiile reale de desfășurare a probelor. Totodată, rezultatele obținute oferă profesorilor, elevilor și părinților un semnal pentru evaluarea nivelului de pregătire și pentru stabilirea strategiei finale înaintea examenului propriu-zis.

Programul probelor scrise – simulare BAC 2026:

  • 23 martie 2026 – Proba E.a: Limba și literatura română
  • 24 martie 2026 – Proba E.c: proba obligatorie a profilului
  • 25 martie 2026 – Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării
  • 26 martie 2026 – Proba E.b: Limba și literatura maternă

Rezultatele simulării vor fi afișate în data de 3 aprilie 2026.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

VIDEO: Participanții la recordul mondial de la Alba Iulia, ”Masa care Unește” își pot ridica brățările pentru acces. Program
Evenimentacum 36 de minute

Bărbat din Sebeș, reținut după ce ar fi furat produse dintr-un magazin din Alba Iulia. S-a întors să recicleze recipientele
Evenimentacum 51 de minute

Bărbat din Săsciori rănit, după ce un arbore a căzut pe autoturismul pe care îl conducea. Unde s-a petrecut accidentul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 16 ore

FOTO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 17 ore

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 17 ore

Vechime în muncă 2025: cum se poate cumpăra și când este necesară pentru pensionare. Suma minimă de plată
Actualitateacum 20 de ore

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu peste 50%. Modele preferate de români
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Educațieacum 3 ore

Președintele României, Nicușor Dan, nu este deloc mulțumit de situația din educație. Cum vede el o evaluare a situației
Evenimentacum o zi

UPDATE: Drone rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei. Apărarea NATO a fost mobilizată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 20 de ore

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 2 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

„RO–Pictură, Grafică, Sculptură”: Expoziție colectivă a mai unor artiști, reprezentanți ai diferitor etnii care trăiesc în România
Evenimentacum 21 de ore

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Evenimentacum 18 ore

Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Simulare Bacalaureat 2026: A fost publicat calendarul în Monitorul Oficial. Când vor avea loc probele
Educațieacum 2 ore

Liga Studenților din Alba Iulia și-a ales conducerea pentru un nou mandat. Cine sunt studenții care fac parte din noul bord LSUA
Mai mult din Educatie