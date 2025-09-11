Simulare Bacalaureat 2026: A fost publicat calendarul în Monitorul Oficial. Când vor avea loc probele

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial calendarul oficial al simulării examenului național de bacalaureat pentru anul 2026. Potrivit documentului, probele scrise vor avea loc între 23 și 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi afișate pe 3 aprilie 2026.

Simulările examenului de bacalaureat sunt organizate anual cu scopul de a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura subiectelor, tipologia cerințelor și condițiile reale de desfășurare a probelor. Totodată, rezultatele obținute oferă profesorilor, elevilor și părinților un semnal pentru evaluarea nivelului de pregătire și pentru stabilirea strategiei finale înaintea examenului propriu-zis.

Programul probelor scrise – simulare BAC 2026:

23 martie 2026 – Proba E.a: Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba E.c: proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 – Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Proba E.b: Limba și literatura maternă

Rezultatele simulării vor fi afișate în data de 3 aprilie 2026.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News