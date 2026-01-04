Actualitate
Calendar competiții de ciclism în 2026. Concursuri de șosea și mountain bike, ciclocros, downhill și competiții dedicate copiilor
Sezonul competițional de ciclism din 2026 debutează devreme și se anunță unul dintre cele mai bogate din ultimii ani, atât ca număr de curse, cât și ca diversitate a disciplinelor.
De la șosea și mountain bike, până la ciclocros, downhill și competiții dedicate copiilor, calendarul oferă opțiuni pentru sportivi profesioniști, amatori și tineri aflați la început de drum.
Potrivit Federația Română de Ciclism, sezonul 2026 include 30 de etape de Cupă a României, 15 Campionate Naționale și nu mai puțin de 47 de competiții regionale, organizate în toate zonele țării. Primele luni ale anului aduc deja zeci de curse, în special în sudul și centrul României, dar și în Dobrogea și Transilvania.
Start de sezon competiții ciclism: ianuarie și martie
Prima competiție oficială a anului este Campionatul Național de Ciclocros 2026, programat în 11 ianuarie, la Florești, în județul Prahova. Ciclocrosul deschide tradițional sezonul, fiind o disciplină care îmbină alergarea, obstacolele și traseele tehnice, pe vreme rece.
După o pauză de iarnă, competițiile revin în forță în luna martie, cu primele etape de Cupă ale sezonului:
- Cupa Primăverii Șosea – Etapa I, 15 martie, Dragonul Roșu – București
- Cupa Primăverii MTB – Etapa I, 21 martie, Florești (Prahova)
- Cupa Primăverii Șosea – Etapa II, 22 martie, Dragonul Roșu – București
- Cupa Primăverii MTB – Etapa II, 28 martie, Florești (Prahova)
- Cupa Primăverii Șosea – Etapa III, 29 martie, Dragonul Roșu – București
Aceste competiții sunt considerate un test important de formă înainte de marile curse din primăvară și vară.
Aprilie: șosea, MTB și maratoane consacrate
Luna aprilie aduce patru competiții importante, în mai multe regiuni ale țării:
- Ziua B, 4–5 aprilie, județul Ilfov – competiție dedicată mai multor categorii de vârstă
- Cupa Mării Negre – Etapa I, 18 aprilie, Constanța
- CR MTB XCM #1 / Triada MTB Avrig, 18 aprilie, Avrig (Sibiu)
- Maratonul Vinului, 25 aprilie, Urlați (Prahova)
Maratoanele MTB rămân extrem de populare, atrăgând sute de participanți, inclusiv cicliști amatori.
Mai, cea mai aglomerată lună din calendar pentru competițiile de ciclism
Luna mai este, tradițional, cea mai intensă din punct de vedere competițional. În 2026 sunt programate 18 curse, acoperind aproape toate disciplinele ciclismului:
- CR MTB XCO #1 / Aegyssus XCO, 2 mai, Tulcea
- CR MTB Copii #1 / Aegyssus XCO, 2 mai, Tulcea
- CR MTB XCM #2 / Mediaș Bike Marathon, 9–10 mai, Mediaș
- Turul Municipiului Deva – Terra Daciae, 10 mai, Deva
- Cupa Mării Negre – Etapa II, 16 mai, Techirghiol
- MTB Uphill to Curmătura, 16 mai, Zărnești
- Maratonul Dunării, 17 mai, Giurgiu
- Prima Evadare, 23 mai, București
- CR Șosea Seniori #1 / Road Grand Tour – The Wall, 23 mai, Pucioasa
- CN Șosea U23, 23–24 mai, Pucioasa
- Turul Dobrogei, 23–24 mai, Constanța
- CR Șosea Copii #1 / FRZ Olympus Cup, 23–24 mai, Ploiești
- CR MTB Copii #2 / Peak Performance MTB Race, 23 mai, Târgu Mureș
- Accenture Spring MTB Cup, 24 mai, Târgu Mureș
- Măcin Mountain Fun, 29 mai, Greci (Tulcea)
- CR DHI #1 / Momentum Sports DHI, 29 mai – 1 iunie, Mărișel
- UCI Mountain Bike Continental Series – Etapa IV, 30 mai, Cheile Grădiștei
- CR MTB XCO #2 / Triada MTB, 30 mai, Cheile Grădiștei
Alba Iulia, din nou pe harta ciclismului național
Un moment important pentru județul Alba este programarea CR Șosea Copii #2 – Trofeul Alba Iulia, în 30 mai 2026, competiție care va avea loc în Alba Iulia.
Evenimentul confirmă poziția orașului ca pol regional pentru competițiile de ciclism juvenil, Alba Iulia având deja experiență în organizarea de curse de șosea și evenimente sportive majore. Traseele urbane, infrastructura rutieră și deschiderea autorităților locale fac din municipiu o locație tot mai căutată pentru competițiile dedicate copiilor și juniorilor.
Unde și cum se fac înscrierile la competițiile de ciclism ale FRC
Sportivii interesați se pot înscrie la competiții prin formularele oficiale puse la dispoziție de Federația Română de Ciclism, iar calendarul complet, cu eventuale actualizări de date sau trasee, este disponibil pe site-ul oficial al federației.
Sezonul 2026 se anunță unul intens, cu oportunități pentru toate nivelurile de performanță și cu o prezență tot mai vizibilă a orașelor din Transilvania, inclusiv Alba Iulia, în peisajul ciclismului românesc.
