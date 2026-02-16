Rata anuală a inflației a scăzut la începutul anului. Ce s-a întâmplat cu puterea de cumpărare a românilor

Rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata anuală a inflației arată cu cât au crescut, în medie, prețurile bunurilor și serviciilor într-un an față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacă simplificăm la maxim, putem spune că rata inflației este, practic, o fotografie comparativă: cât costă „coșul de cumpărături” al unei gospodării astăzi față de cât costa acum un an.

De ce contează acest indicator? Pentru că el spune, de fapt, ce se întâmplă cu puterea ta de cumpărare.

Dacă veniturile tale cresc mai lent decât inflația, înseamnă că, în termeni reali, îți permiți mai puține lucruri decât înainte.

Dacă salariile cresc peste rata inflației, puterea de cumpărare se îmbunătățește.

”Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 - ianuarie 2026) față de precedentele 12 luni (februarie 2024 - ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Banca Națională a României (BNR) anticipează că inflația va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

