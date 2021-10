Calendar Creștin Ortodox, octombrie 2021: Cele mai importante sărbători din luna lui ”Brumărel” trecute în Calendarul Bisericesc

În octombrie sau luna lui „Brumărel”, sunt de patru sărbători religioase cu cruce roşie: pe 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului, pe 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 26 octombrie – Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, iar pe 27 octombrie – Sfântul Dimitrie Basarabov.

Calendar Creștin Ortodox 2021, 1 octombrie: Acoperamântul Maicii Domnului

Creștinii ortodocși sărbătoresc în prima zi a lunii octombrie Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare importantă, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox 2021.

Acoperământul Maicii Domnului aduce aminte de arătarea Maicii Domnului în Biserica din Vlaherne care a avut loc în anul 911.

Astfel, Biserica Ortodoxă o cinstește pe 1 octombrie octombrie pe Maica Domnului.

Este vorba de arătarea Maicii Domnului care a avut loc în Biserica din Vlaherne. Maica Domnului a apărut la primele ore ale dimineții, la ora 4:00, înaintea poporului care se ruga pentru salvarea cetății asediate.

Maica Domnului a ținut Sfântul Acoperământ peste capetele credincioșilor și s-a rugat împreună cu aceștia cu ochii în lacrimi. După aceea, Maica Domnului a fost înconjurată de apostoli, sfinți și mucenici.

Acest eveniment ne amintește că Maica Domnului este alături de noi în momentele grele ale vieții dacă știm să ne rugăm. Maica Domnului nu încetează să ne ofere ajutorul atunci când ne aflăm în nevoie.

Calendar creștin ortodox, 14 octombrie 2021: Sfânta Parascheva

Sfânta Cuvioasa Parascheva mai este cunoscută si sub numele de Paraschiva, este praznuita de catre creștinii ortodocși in fiecare an, în data de 14 octombrie.

Totodată, Sf. Parascheva mai este cunoscuta ca fiind sfanta patroana a Moldovei. Cuvioasa este sarbatorita nu doar de catre Biserica Ortodoxa Romana ci si de catre alte biserici de rit oriental.

Sfânta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea in satul Epivata din Tracia. Parintii acesteia erau crestini, dar si bogati avand multe averi. Cuvioasa a fost botezata si crescuta de catre parintii ei in credinta crestina.

A fost o fire foarte evlavioasa, mergea de fiecare data când se ivea ocazia la biserica Preacuratei Născătoare de Dumnezeu împreună cu mama ei.

La vărsta de 10 ani, într-o zi când era în biserica a auzit următoarea fraza din Evanghelie: ”Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine și să ridice Crucea sa și să urmeze Mie” (Luca 9, 23 )”.

Astfel, la vârsta de 25 de ani, Sfintei Parascheva i s-a arătat un înger în vis și i-a spus sa se întoarcă la locurile părintești. Ascultând glasul îngerului, s-a întors pe tărâmul natal.

Pe drumul de întoarcere a avut parte de obstacole. Corabia pe care se afla a fost pe punctul de a se scufunda în mijlocul unei furtuni puternice. În acele momente grele, tânăra Parascheva a strigat: „Kalikratei”, aceasta fiind denumirea atribuită ulterior țărmului pe care s-a aflat.

Pe pământul părintesc a construit un cămin pentru orfani și săraci și a îngrijit Biserica Sfinților Apostoli.

Calendar ortodox: octombrie 2021

V 1 †) Acoperământul Maicii Domnului ; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani(Dezlegare la ulei şi vin)

; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani(Dezlegare la ulei şi vin) S 2 Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara

D 3 Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist

Duminica a XIX-a după Rusalii(Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 6, voscr. 4

L 4 Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena

M 5 Sf. Mc. Haritina şi Mamelta

M 6 † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post)

Sf. Mc. Erotiida (Post) J 7 † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah ; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie

; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie V 8 Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia (Post)

S 9 † Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu ; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia

; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia D 10 Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.

Duminica a XX-a după Rusalii(Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7, voscr. 5

L 11 Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila

M 12 Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei

M 13 † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi ; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie (Post)

; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie (Post) J 14 †) Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie

de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie V 15 Sf. Sfințit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou (Post)

S 16 Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin

Duminica a XXI-a după Rusalii(a Sf. Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6

D 17 Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul

L 18 † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân

Sf. Mc. Marin cel Bătrân M 19 Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila

M 20 Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona (Post)

J 21 †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea ; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare

; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare V 22 Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes (Post)

S 23 † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului ; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu

; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu Duminica a XXIII-a după Rusalii(Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7

D 24 Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin

L 25 Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita

M 26 †) Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

M 27 †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală ; Sf. Mc. Nestor (Post)

; Sf. Mc. Nestor (Post) J 28 †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti ; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.

; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep. V 29 Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie (Post)

S 30 Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa

D 31 Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

Duminica a XXII-a după Rusalii(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8

Calendar creștin ortodox, 26 octombrie 2021: Sf. Mare Mucenic Dimitrie

Sfântul Dumitru este prăznuit în fiecare an, în data de 26 octombrie. Este o sărbătoare importantă a toamnei din calendarul creștin ortodox. Anual, în București are loc un pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie, care durează mai multe zile.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu și era fiul voievodului cetății Tesalonicului.

Acesta a fost botezat în taină de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor.

Sfântul Dumitru era învățat de către părinții lui, în cămara cea ascunsă a palatului lor, tainele sfintei credințe, milostenia către cei săraci și facerea de bine către cei ce aveau nevoie.

Astfel că, Sf. Dumitru a cunoscut adevărul din cuvintele părinților lui și a început a lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Sf. Dumitru a crescut cu înțelepciune și, după ce a ajuns la vârsta cea mai desăvârșită, părinții s-au stins din viață și l-au lăsat pe Sf. Dimitrie moștenitor al averii, dar și al bunului lor nume.

Când Maximian împăratul a auzit de moartea voievodului Tesalonicului, l-a chemat pe Sf. Dimitrie și l-a făcut voievod în locul tatălui său.

A fost primit cu mare cinste de cetățeni și conducea cu multă vrednicie poporului, propăvăduind pe fața dreaptă credința și aducându-i pe mulți la Hristos.

Calendar creștin ortodox, 27 octombrie 2021: Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou s-a născut la începutul veacului al XIII-lea, într-o familie de țărani din satul Basarabov, în sudul Dunării, aparținând în vremea aceea regatului Bulgariei, Sfântul Dimitrie a purtat din frageda pruncie lupte acerbe pentru a dobândi o viata virtuoasa, în post și rugăciune, într-o zi, pe când se dusese sa pasca a călcat pe un cuib acoperit de ierburi si a strivit puișorii care se aflau în el.

Însă acesta, s-a hotărât, spre pocăință, să lase desculț timp de trei ani, fie iarnă, fie vară, piciorul care strivise cuibul, fapta considerata de el a fi ca o crima.

Iar după un timp, s-a atașat unei comunitați monastice, iar după ce a ucenicit cele ale ascultării, s-a retras în pădure unde și-a statornicit adăpostul într-o peșteră, aproape de râul Lom, neștiut de oameni și aducând, zi si noapte rugăciunile și lacrimile sale ca ofranda lui Dumnezeu.

Cunoscând dinainte ziua morții sale, s-a întins între doua lespezi de piatră și și-a dat în pace sufletul lui Dumnezeu.