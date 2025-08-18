Eveniment
Accident la Alba Iulia: este implicat un autoturism. Intervin pompierii și echipaj de ambulanță
Accident la Alba Iulia, luni după-amiaza. Potrivit ISU Alba, este doar un autoturism implicat în evenimentul rutier.
Accidentul a fost semnalat pe strada Dr. Aurel Vlad.
Pompierii intervin pentru asigurarea măsurilor specifice, iar la fața locului s-a deplasat și echipaj de ambulanță.
