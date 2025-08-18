Avertizare Cod Portocaliu de furtună în Alba. Ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină. Localități vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare imediată Cod Portocaliu de furtună pentru mai multe localități din Alba.

Până la ora 16.30 sunt vizate localitățile: Șpring, Berghin, Roșia de Secaș, Ohaba.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50-55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Potrivit ISU Alba, a fost emis mesaj RO-ALERT petru localitățile vizate.

