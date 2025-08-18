A murit una dintre femeile lovite pe trotuar de Camaro-ul scăpat de sub control, în centrul municipiului Alba Iulia

Una dintre femeile lovite în urmă cu două săptămâni pe un trotuar din centrul municipiului Alba Iulia, de un Chevrolet Camaro scăpat de sub control, a decedat la o clinică din Timișoara. Aceasta avea 78 de ani și a fost învățătoare la Școala „Vasile Goldiș” (fosta Școală Generală nr. 1) din Alba Iulia.

În urma accidentului produs în dimineața zilei de 5 august, femeia a suferit multiple leziuni, printre care unele extrem de grave.

Șoferul vinovat de producerea accidentului, în vârstă de 31 de ani, se află în prezent sub control judiciar.

Reamintim faptul că pe data de 5 august, în jurul orei 09:00, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Ardealului din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 31 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a pătruns pe spațiul verde și pe trotuarul pietonal, unde a surprins și accidentat două femei, în vârstă de 68, respectiv 78 de ani, ambele din municipiul Alba Iulia, care se deplasau regulamentar, în calitate de pietoni.

În urma evenimentului rutier, cele două femei au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

