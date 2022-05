Când ies la pensie femeile cu cel puțin trei copii. De când s-ar putea aplica măsura

Aproape jumătate dintre copiii cu vârsta între 8 și 17 ani verifică uneori, rar sau deloc informațiile găsite pe internet, rezultă dintr-un studiu realizat de asociația Salvați Copiii.

Mai exact, aproape 80% dintre copiii cu vârsta între 8 și 17 ani utilizează Internetul zilnic timp de cel puțin trei ore, în afara orelor de școală, procentul celor care petrec între una și două ore pe zi fiind de 19 %.

Paginile web găsite folosind Google și paginile de știri sunt principalele surse de informare a copiilor, urmate de discuțiile cu prietenii sau rețelele sociale. Aproape 50 % dintre copii afirmă că informația este adevărată când corespunde cu ce știu deja.

Această situație este mai întâlnită în rândul adolescenților și al copiilor din mediul urban, conform rezultatelor relevate de cercetarea sociologică realizată de Salvați Copiii.

Mediul online reprezintă principala sursă de informare pentru copii și, de multe ori, știrile care apar pe diferite site-uri, bloguri sau rețele de socializare sunt false sau contrafăcute, cu scopul de a induce în eroare cititorii, de a genera anxietate, teamă sau reacții și comportamente care să fie în interesul celor care le produc și lansează. Mai mult decât atât, 22% dintre copii și tineri cred că la televizor sau în publicațiile de știri nu pot fi difuzate știri false.

Foarte relevante sunt și două declarații ale unor tineri, declarații făcute public de cei de la Salvați Copiii.

“Am primit pe un grup de whatsapp un articol în care se spune că urmează să aibă loc un atac nuclear, cândva până la 1 iunie. Am înțeles că urmează să primim niste pastile, pe care să le luăm, dar nu am primit încă nimic. Îmi este tare teamă, părinții mei sunt plecați din țară, iar bunica mea, are 78 de ani, nu știe pe cine să întrebe și mi-a propus să plec la părinții mei, în Anglia. Nu știu ce să fac, nu aș vrea să pierd școala și nici să merg acolo unde cred că ar trebui să muncesc și eu. Cum știm sigur când va fi atacul nuclear?” Daniela, 14 ani, elevă.

“Am citit pe internet că dacă mă vaccinez împotriva Covid, există riscul să fac alte boli grave, de la vaccin. Părinții mei sunt convinși că vaccinul provoacă infertilitate și nu mă lasă să mă vaccinez. Prietena mea cea mai bună s-a vaccinat și nu a pățit nimic până acum. Mă puteți ajuta cu un sfat? Unde pot găsi informații clare, verificate sau date științifice? Menționez că în luna martie voi împlini 18 ani.” Denisa, 17 ani, elevă.

“Evenimentele din ultima perioadă, începând cu pandemia Covid 19 și continuând cu războiul din Ucraina și criza refugiaților, au generat o stare de tensiune, pe care copiii au resimțit-o din plin. Primim tot mai des, în cadrul liniilor de consiliere la Salvați Copiii, solicitări atât de la copii, cât mai ales de la părinți, care nu știu cum să gestioneze anxietatea copiilor și cum să îi protejeze de impactul știrilor false care circulă pe internet”, a precizat într-un comunicat de presă, Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News