Connect with us

Eveniment

O femeie din Blaj, obligată să plătească propriilor copii daune după ce a ieșit cu ei la cerșit. Ce pedeapsă a primit

Publicat

acum O oră

O femeie din Blaj care statea în frig, pe stradă, alături de doi copii mici a fost condamnată de judecătorii din oraș. O pedeapsă a fost dată de Judecătoria Blaj în data de 14 august 2025. Mai mult de atât, femeia a fost obligată să le plătească celor doi copii daune morale. La data comiterii faptei un copil avea trei ani, iar altul cinci luni. 

Faptele pentru care femeia a ajuns în instanță sunt mai vechi din anii 2022 și 2023. Potrivit documentelor, femeia este o cunoscută a polițiștilor din oraș fiind amendată de 17 ori pentru cerșetorie.

Însă a ajuns în instanță pentru șase fapte de cerșetorie.

Parte din ele s-au petrecut în luna ianuarie a anului 2022. Acesta cerșea în fața magazinului Kaufland din oraș. Pentru a-i impresiona pe clienți alături de ea se afla și copilul său de 3 ani.

De asemenea, în 2023, în luna martie a fost găsită iar la cerșit alături de alt copil, unul de 5 luni.

În fața instanței a recunoscut că este aptă de muncă, dar ca cerșea pentru a le oferi copiilor produse. Magistrații i-au atras atenția că a fost neglijentă cu copiii mai ales că stătea afară cu ei, în frig, pentru perioade lungi de timp.

Pentru faptele sale, magistrații au condamnat-o la o amendă penală de 1200 de lei. Însă, mai mult de atât, instanța a decis ca femeia trebuie să plătească celor doi minori daune.

Mai exact pentru unul dintre ei suma de 2000 de lei, iar pentru altul suma de 1000 de lei. Din câte se pare, cei doi minori au fost reprezentați de DGASPC Alba în cadrul procesului.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 36 de secunde

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat arumura unui legionar roman
Evenimentacum O oră

O femeie din Blaj, obligată să plătească propriilor copii daune după ce a ieșit cu ei la cerșit. Ce pedeapsă a primit
16 august sfintii brancoveni
Evenimentacum 2 ore

16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni. Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 4 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 17 ore

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 21 de ore

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 36 de secunde

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat arumura unui legionar roman
Evenimentacum 3 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 36 de secunde

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat arumura unui legionar roman
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 12 ore

Horoscop de Weekend 16-17 august 2025: Energii puternice de transformare și regenerare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Câmpeniacum 14 ore

Undă verde de la ANMAP pentru reamenajarea și extinderea Spitalului din Câmpeni. Ce funcțiuni va include noua clădire propusă
Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 2 zile

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 3 zile

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie