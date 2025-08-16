O femeie din Blaj, obligată să plătească propriilor copii daune după ce a ieșit cu ei la cerșit. Ce pedeapsă a primit

O femeie din Blaj care statea în frig, pe stradă, alături de doi copii mici a fost condamnată de judecătorii din oraș. O pedeapsă a fost dată de Judecătoria Blaj în data de 14 august 2025. Mai mult de atât, femeia a fost obligată să le plătească celor doi copii daune morale. La data comiterii faptei un copil avea trei ani, iar altul cinci luni.

Faptele pentru care femeia a ajuns în instanță sunt mai vechi din anii 2022 și 2023. Potrivit documentelor, femeia este o cunoscută a polițiștilor din oraș fiind amendată de 17 ori pentru cerșetorie.

Însă a ajuns în instanță pentru șase fapte de cerșetorie.

Parte din ele s-au petrecut în luna ianuarie a anului 2022. Acesta cerșea în fața magazinului Kaufland din oraș. Pentru a-i impresiona pe clienți alături de ea se afla și copilul său de 3 ani.

De asemenea, în 2023, în luna martie a fost găsită iar la cerșit alături de alt copil, unul de 5 luni.

În fața instanței a recunoscut că este aptă de muncă, dar ca cerșea pentru a le oferi copiilor produse. Magistrații i-au atras atenția că a fost neglijentă cu copiii mai ales că stătea afară cu ei, în frig, pentru perioade lungi de timp.

Pentru faptele sale, magistrații au condamnat-o la o amendă penală de 1200 de lei. Însă, mai mult de atât, instanța a decis ca femeia trebuie să plătească celor doi minori daune.

Mai exact pentru unul dintre ei suma de 2000 de lei, iar pentru altul suma de 1000 de lei. Din câte se pare, cei doi minori au fost reprezentați de DGASPC Alba în cadrul procesului.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News