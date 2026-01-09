Connect with us

Eveniment

Când intră banii pentru bursa de merit, pentru elevii de clasa a V-a: Diriginții trebuie să facă lista până în 15 ianuarie 2026

Publicat

acum 49 de secunde

Când intră banii pentru prima bursă de merit pe 2026: Diriginții trebuie să întocmească până în data de 15 ianuarie listele cu numele elevilor de clasa a V-a care vor primi bursă de merit. Prima plată se face pe 20 februarie.

Anul acesta bursele de merit se acordă pentru 15% din elevii clasei care au media între 9 și 10 în primele două module ale anului școlar 2025-2026, potrivit metodologiei din acest an școlar, potrivit Edupedu.

Deși valoarea minimă a bursei este de 450 de lei, aceasta diferă în funcție de numărul de zile de vacanță și nu există o sumă exactă pe luna ianuarie.

Potrivit unor modele de calcul ale inspectoratelor școlare consultate de Edupedu.ro, bursa de merit variază între 320 de lei și 348 de lei.

Condiția pentru a primi bursa este calificativul ”foarte bine” la purtare, la finalul anului anterior și numărul mic de absențe. La peste 10 absențe, se pierde bursa.

Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială și cu cea tehnologică.

Cum se calculează: media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi la toate disciplinele.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 49 de secunde

Când intră banii pentru bursa de merit, pentru elevii de clasa a V-a: Diriginții trebuie să facă lista până în 15 ianuarie 2026
Administrațieacum 31 de minute

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Administrațieacum 46 de minute

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 31 de minute

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Administrațieacum 46 de minute

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 46 de minute

Ilie Bolojan anunță un record istoric pentru România postdecembristă: Investițiile publice în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei
Actualitateacum 7 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

rochii pentru fete reserved
Actualitateacum 3 ore

Rochii pentru fete Reserved – cum alegi cel mai potrivit model pentru fiica ta? (P)
Actualitateacum 8 ore

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie