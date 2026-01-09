Când intră banii pentru bursa de merit, pentru elevii de clasa a V-a: Diriginții trebuie să facă lista până în 15 ianuarie 2026

Când intră banii pentru prima bursă de merit pe 2026: Diriginții trebuie să întocmească până în data de 15 ianuarie listele cu numele elevilor de clasa a V-a care vor primi bursă de merit. Prima plată se face pe 20 februarie.

Anul acesta bursele de merit se acordă pentru 15% din elevii clasei care au media între 9 și 10 în primele două module ale anului școlar 2025-2026, potrivit metodologiei din acest an școlar, potrivit Edupedu.

Deși valoarea minimă a bursei este de 450 de lei, aceasta diferă în funcție de numărul de zile de vacanță și nu există o sumă exactă pe luna ianuarie.

Potrivit unor modele de calcul ale inspectoratelor școlare consultate de Edupedu.ro, bursa de merit variază între 320 de lei și 348 de lei.

Condiția pentru a primi bursa este calificativul ”foarte bine” la purtare, la finalul anului anterior și numărul mic de absențe. La peste 10 absențe, se pierde bursa.

Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială și cu cea tehnologică.

Cum se calculează: media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi la toate disciplinele.

