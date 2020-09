Când trecem la ORA DE IARNĂ în 2020. Ar putea fi ultimul an în care românii vor mai face schimbarea orei sezoniere

La fel ca mulți dintre dumneavoastră, m-am săturat de eternele promisiuni care se fac în campaniile electorale. La rândul meu, am fost mințit și mi-au fost înșelate așteptările. Ca fiecare dintre voi, observ că, de ani de zile, județul are sute și sute de probleme nerezolvate. Iar cei care au de suferit, nu sunt cei care ne reprezintă. Ci noi, om cu om. Comunitate cu comunitate.

Nu aveam 30 de ani când am intrat în politică și am acceptat provocarea de a construi, de la zero, filiala Alba a PRO România. Vin din mediul privat și vă asigur că nu am venit în acest partid ca să mă îmbogățesc. Am făcut-o strict pentru a schimba modul în care se face administrație și pentru că am considerat că e timpul unei schimbări. Nu cred că e productiv ca aceași oameni să ajungă la putere, mandate la rând, iar rezultatele să lipsească. Lor, probabil că le e bine. Dumneavoastră cum vă este?

În calitate de coordonator al filialei Alba a PRO România și candidat la Președinția Consiliului Județean, consider că schimbările se fac la alegeri, cu opțiuni înțelepte. Privind în urmă la ce au făcut și la ce NU au făcut pentru noi oamenii pe care i-am trimis în scaune călduțe și cărora le plătim salarii îndestulătoare. Ce pot să vă asigur este că prioritatea mea numărul 1 a fost să avem ca și candidați doar persoane selectate strict în baza unor criterii profesionale și morale. La PRO România nu există „pile” pentru un loc pe listă, nu există înțelegeri ascunse ori blaturi.

Alături de oameni ca doctorul Mircea Frențiu, ca fostul prefect Dănuț Hălălai, ca avocatul Gheorghe Beleiu, ca și campionul european Cătălin Cămărășan, ca omul de afaceri Andrei Sărmășan, ca Horațiu Clepan și atâția alții, consider că reprezentăm o echipă care poate să fie utilă cetățenilor din fiecare localitate a județului. Nu urmărim, repet, nici un avantaj personal, ci doar vrem să schimbăm, în bine, lucruri care ne nemulțumesc și pe noi.

În 27 septembrie, avem puterea de a îndrepta ceea ce nu este bine. De a rezolva ceea ce nu merge. De a stabili, clar, că cei aleși sunt angajații cetățenilor, nu invers! Sunt lucruri cu care noi, cei de la PRO România, am intrat în politică și pe care le vom respecta în relația cu fiecare dintre dumneavoastră!

