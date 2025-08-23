Drumul Mănăstirilor: CJ Alba a dat ordinul de începere a lucrărilor și a predat amplasamentul

Consiliul Județean Alba a dat ordinul de începere a lucrărilor pe Drumul Județean 750 C – Drumul Mănăstirilor și a predat amplasamentul.

”Echipele de muncitori au început munca efectivă. Constructorul care a câștigat licitația pentru ambele loturi este SC Elis Pavaje SRL.

Valoarea proiectului este de 30 de milioane de euro” a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.

Drumul Mănăstirilor are o lungime de 40 de kilometri și cuprinde traseul Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremt, Teiuș (DN1).

Investiția este realizată prin intermediul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2024.

Se vor realiza lucrări pentru asigurarea stabilităţii corpului drumului, respectiv ziduri de sprijin de greutate, consolidare cu piloţi foraţi şi anrocamente. În plus, vor fi montate plase de protecție pe versanții cu risc de derocare.

O componentă importantă a proiectului o reprezintă lucrările de artă, care prevăd construcția a trei poduri noi: la km 43+520 (înlocuind podul existent), la km 32+270 (peste râul Geoagiu) și la km 10+306 (peste Valea Bucurului), precum şi înlocuirea podețelor transversale degradate.

Constructorul, Elis Pavaje, va avea la dispoziţie 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor.

