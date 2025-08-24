Loteria Română: Report de 4,64 milioane euro la Loto 6/49 pentru extragerea de duminică, 24 august

Loteria Română: la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 23,47 milioane de lei (4,64 milioane de euro), pentru extragerea de duminică, 24 august.

La Noroc este în joc un report cumulat ce depășește 2,22 milioane de lei (439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de 29,27 milioane de lei (5,78 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a acesta depășește 70.400 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei, iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 967.100 de lei (191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de 39.600 de lei.

La Super Noroc, la categoria I, reportul este în valoare de 167.500 de lei (33.100 de euro).

La tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de 2,15 milioane de lei. La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

