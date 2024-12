Când vor fi ridicate barierele din vămile terestre pentru intrarea în Schengen. Anunțul ministrului de interne

Barierele din vămile terestre vor fi ridicate începând cu data de 31 decembrie, ora 00:00, a spus, miercuri seara, ministrul de Interne Cătălin Predoiu.



Întrebat despre data exactă a dispariției barierelor de la frontiere, Cătălin Predoiu a spus că aceasta este 31 decembrie, la ora 00:00. „Asta este cea mai mare satisfacție”, a completat el.

În ce condiții vor mai fi făcute controale la graniță

Predoiu a adăugat că exista posibilitatea controalelor, dacă polițiștii de frontieră vor avea suspiciuni asupra vreunui transport.

„În același timp, aș vrea să informez cetățenii și noi o să facem structurat, astăzi am discutat inclusiv măsuri de comunicare strategică în zilele următoare și veți vedea aceste măsuri”, a mai spus Ministrul de Interne.

Predoiu a anunțat, de asemenea, că românii vor avea, totuși, parte de controale selective, „așa cum există în orice stat european membru în spațiu Schengen, adică controale acolo unde sunt indicii, informații sau semne aparente, vizibile, că ceva e în regulă cu un transport sau altul de pasageri, de mărfuri sau pur și simplu un autoturism cu cetățeni care se plasează, eu știu, în afara unor operațiuni comerciale”, a spus el, miercuri seara, la Digi24.

El a mai spus, de asemenea, că Poliția Română este instruită, în acest sens, la fel cum este și Poliția de Frontieră. „(…) Am discutat până și modul în care trebuie explicat cetățenilor, modul de adresare”.

În context, ministrul de Intente a lansat un apel cetățenilor să coopereze cu Poliția de Frontieră. „Suntem parteneri ai cetățenului și apartenența la spațiu Schengen implică și o anumită responsabilitate și un anumit tip de conflicte și de cooperare între cetățeni și Poliția de Frontieră”.

Predoiu a relatat inclusiv o experiență personală legată de trecerea frontierei terestre: „Am călătorit în Germania cu autoturismul la o serie de întâlniri, am fost oprit la granița dintre Austria și Germania, am fost invitat să tragem pe dreapta într-un spațiu amenajat, am fost întrebat ce e cu noi, unde mergem, am prezentat pașapoartele, polițiștii cooperanți, s-au uitat, mi-au mulțumit, am trecut mai departe”.

