Când vor plăti românii prețuri mai mici la facturile de curent și gaze. Ce spune ministrul Bogdan Ivan

Când vor plăti românii prețuri mai mici la facturile de curent și gaze. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat de ce românii plătesc facturi mari la energie electrică și gaze și când se vor reduce prețurile. Potrivit acestuia, ofertele au scăzut deja cu 15%, în ultimele șase luni.

„Nu îmi place să caut scuze. Avem două reglementări care obligă traderii care cumpără energie electrică în avans să pună o garanție de minim 10%. Până acum nu făceau acest lucru. Ofertele în piață sunt cu 15% mai mici față de acum șase luni când am preluat mandatul”, a spus Bogdan Ivan, la România TV.

Potrivit ministrului, dacă acum șase luni 90% dintre oferte erau la 1,55 - 1,60 lei, astăzi sunt la 0,99 lei, 1 leu, 1,05 lei, 1,10 lei.

„Dacă cineva se mută de la un furnizor cu 1,60 lei la unul cu 1 leu pe KW, își scade factura cu mai bine de o treime”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Mediafax.

Ministrul a explicat că România și-a închis în ultimii 15 ani mai bine de jumătate din capacitățile de producție energetice în bandă.

„Le-am înlocuit cu fotovoltaice fără baterii. Acest lucru a creat dezechilibru în piață și loc pentru speculații. (...) Avem un proiect foarte mare la Mintia, în județul Hunedoara, care va genera 1.700 MW capacitate de producție în bandă. Cu ce mai producem pe eolian și baterii, încă 2.000 MW, într-un an și jumătate România va deveni din importator net de energie o țară independentă energetic”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, în clipa în care România în 2020 a ales să închidă toate centralele pe cărbune, s-a făcut loc pentru speculații. „Noi am ales să închidem în 2025, Polonia în 2040, Germania în 2050”, a mai afirmă Ivan.

Întrebat care sunt rezultatele după primele șase luni de mandat, Ivan a răspuns: „Minus 15% la ofertele de energie electrică. În șase luni de zile am făcut peste 1,2 miliarde de euro investiții, mai mult decât din 2023 până în iunie, acumulat, pentru producția de energie”.

Când vor plăti românii prețuri mai mici la facturile de curent și gaze

La întrebarea când vor plăti românii prețuri mai mici la facturi, Ivan a declarat: „Dacă se mută de la un furnizor care le dă curent la 1,60 lei la unul cu 1 leu, ei plătesc deja cu 30% mai puțin.

Sunt aproape un milion de oameni care au făcut asta în ultimele șase luni. În momentul în care punem în funcțiune cei 2.000 de megawați pe stocare și încă 2.000 de producție pe gaz, la finalul acestei veri, automat prețul scade în toată piața”.

„Dacă astăzi semnați cu un furnizor un contract pe un an sau doi ani la 1 leu kilowatt, indiferent de ce se întâmplă pe piață, veți primi energie electrică la 1 leu. Dacă între timp scade prețul la 80 de bani, puteți muta gratuit la acel furnizor”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ministrul a adăugat că are o propunere pe care o găsește interesantă, aceea de a pregăti oameni din mediul rural cu voluntari care să-i ajute să se mute la un furnizor cu preț mai bun.

Ce se va întâmpla de la 31 martie

Ministrul a fost, de asemenea, întrebat ce le spune românilor că se va întâmpla de la 31 martie.

„De la 31 martie, facturile la energie cu siguranță că nu vor crește, ci mai degrabă vor scădea, dar sigur nu vor crește. La gaze naturale, cu siguranță că nu vor crește facturile lor”, a răspuns Ivan.

„La gaze naturale, am garanția că avem, timp de un an, când băgăm mai multă lichiditate în piață, că deja România va avea suficiente gaze naturale încât să acopere piața din România, consumul industrial și consumul casnic. Luăm pachetele de gaze naturale exclusiv pentru consumatorul casnic și le vindem direct la distribuitori, fără a avea gol de lanțuri intermediare și le dăm direct la oameni, ca să păstrăm un preț cât mai jos. Iar acest lucru ne va da garanția că avem suficiente gaze pentru oameni la preț bun. Eu unor nu pot să accept ca în România, care e țara cu cele mai multe gaze naturale din Uniunea Europeană, românii să plătească facturi mari la aceste gaze”, a adăugat ministrul.

